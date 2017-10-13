Швыдкой считает выход США и Израиля из ЮНЕСКО сигналом перед выборами главы организации

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Заявления США и Израиля о выходе из ЮНЕСКО специально обнародовали в преддверии выборов нового генерального секретаря организации. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также дал поручение МИД подготовить выход страны из организации.

"Надо отметить одно важное обстоятельство: и американцы, и израильтяне обнародовали это решение накануне голосования по кандидатуре генерального директора ЮНЕСКО. Я думаю, что это такой политический жест, политический сигнал всем голосующим", - сказал Швыдкой.

Кандидаты, которые не устраивают США и Израиль

В Париже в пятницу проходят выборы генерального директора ЮНЕСКО. В финальном пятом туре встретятся кандидаты от Франции и Катара. Новый глава ЮНЕСКО будет утвержден на 39-й сессии Генеральной конференции. Преемник сменит Ирину Бокову (Болгария), срок полномочий которой заканчивается 14 ноября.

По мнению Швыдкого, "американцев и израильтян не устраивает любая из кандидатур, которая победит". "Может быть, в большей степени для них приемлема представительница Франции - Одре Азуле, бывшая советница Олланда (экс-президента Франции Франсуа Олланда - прим. ТАСС) по культуре и коммуникациям, экс-министр культуры и коммуникаций Франции", - заметил он. Кандидат от Катара же для США "не слишком приемлем", однако именно он набрал больше всех голосов на рейтинговом голосовании и имеет "достаточно высокие шансы" на победу.

В пользу кандидата от Катара - дипломата, экс-министра культуры Хамада бен Абдельазиза аль-Кавари - говорят и финансовые трудности ЮНЕСКО. "В ЮНЕСКО постоянный дефицит бюджета, и, я думаю, это будет решающим при голосовании, потому что Катар готов финансировать организацию", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Минус одна площадка для диалога России и США

Намерение США выйти из ЮНЕСКО отразится на двусторонних отношениях с Россией, считает Швыдкой.

"Сегодня у нас очень плохие отношения с Соединенными Штатами, они по всем параметрам напряжены. ЮНЕСКО как площадка, где мы могли встречаться, обсуждать общие проблемы и участвовать в общих проектах, была бы не лишней", - отметил дипломат.

Что касается работы организации в целом, то выход американцев "затруднит работу по сохранению памятников в проблемных зонах, в частности на Ближнем Востоке". На финансировании ЮНЕСКО решение не отразится. "Американцы вообще не платят членские взносы с 2011 года - после того, как членом ООН стала Палестина", - напомнил Швыдкой.

Возможность маневра

Швыдкой обратил внимание на ряд факторов, которые заставляют думать, что США все же оставили себе место для политического маневра.

"Они всегда оставляют за собой право финансировать конкретные проекты, которые их интересуют, и они остаются в качестве наблюдателей, которые будут так или иначе влиять на жизнь организации. Они прекрасно понимают, что просто уйти из ЮНЕСКО не в их интересах. И наконец, окончательный выход из членов ЮНЕСКО состоится только 31 декабря 2018 года, а за это время много воды утечет", - добавил спецпредставитель президента.