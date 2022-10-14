Садовничий на фестивале молодежи предлагает создать Международный союз молодых ученых

Ректор МГУ отметил, что "союз будет способствовать контактам тех ребят, которые хотят заниматься наукой и исследованиями"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий намерен предложить участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который откроется в Сочи 15 октября, создать Международный союз молодых ученых. Об этом он заявил в четверг, выступая на проходящей в Москве международной встрече глав ведомств, занимающихся вопросами молодежи.

"Уже 15 лет Московский университет проводит научный форум, и на него приезжает 15 тыс. молодых ученых, примерно половина - из-за рубежа. Мы хотим в Сочи сделать предложение - на базе такого форума создать Международный союз молодых ученых, - сказал Садовничий. - Союз будет способствовать контактам тех ребят, которые хотят заниматься наукой и исследованиями".

Встреча руководителей ведомств по вопросам молодежи проходит в Москве в преддверии ВФМС. В мероприятии принимают участие главы ведомств из более чем 70 стран мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад- карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев.

Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.