Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
12 октября, 11:59
Садовничий на фестивале молодежи предлагает создать Международный союз молодых ученых

Ректор МГУ отметил, что "союз будет способствовать контактам тех ребят, которые хотят заниматься наукой и исследованиями"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий намерен предложить участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который откроется в Сочи 15 октября, создать Международный союз молодых ученых. Об этом он заявил в четверг, выступая на проходящей в Москве международной встрече глав ведомств, занимающихся вопросами молодежи.

Смотрите также
Посланник ООН: молодежь играет важную роль в создании безопасного будущегоПобедитель фестиваля-1957 Эдита Пьеха пожелала молодым не "зажигать", а быть искреннимиПутин пообщается в Сочи с участниками Фестиваля молодежи

"Уже 15 лет Московский университет проводит научный форум, и на него приезжает 15 тыс. молодых ученых, примерно половина - из-за рубежа. Мы хотим в Сочи сделать предложение - на базе такого форума создать Международный союз молодых ученых, - сказал Садовничий. - Союз будет способствовать контактам тех ребят, которые хотят заниматься наукой и исследованиями".

Встреча руководителей ведомств по вопросам молодежи проходит в Москве в преддверии ВФМС. В мероприятии принимают участие главы ведомств из более чем 70 стран мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад- карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев.

Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.