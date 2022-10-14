Сокращение молодых кадров

Проректор ВШЭ Сергей Рощин подчеркнул, что модель образования, когда студенты только учатся, уходит
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Выпускники вузов, которые получили профессиональный опыт во время обучения, получают после окончания университета на 30% больше своих коллег без опыта работы. Об этом в пятницу заявил проректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Сергей Рощин в рамках панельной дискуссии "Университет - выпускник - бизнес: как выстроить конструктивное взаимодействие?" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
"Мы видим много интересных результатов, связанных с совмещением учебы с работой. Это дает до плюс 30% в стартовой заработной плате", - отметил Рощин.
Российская ситуация с молодежью (16-25 лет) на рынке труда не является, по мнению проректора ВШЭ, "ни плохой, ни хорошей".
"Она нормальная по различным измерениям рынка труда. У нас относительно невысокий уровень безработицы среди молодежи - 13,8%", - сказал Рощин. Для сравнения он привел статистику по другим странам, так, в Греции аналогичный показатель составляет 58,3%, в Италии - 40%, в Великобритании - 20,5%, в США - 15,5%, в Германии - 7,9%, в Японии - 6,8%.
"В связи с низким уровнем рождаемости 90-х годов мы имеем очень серьезный вызов, связанный с сокращением молодежи на российском рынке труда. В ближайшие 10 лет мы у нас произойдет ситуация, когда на рынок труда войдет очень ограниченное количество молодежи, и рассчитывать на них экономике не придется", - указал проректор ВШЭ.
За период с 2008-2016 года численность молодежи снизилась на 7,3 млн человек, доля молодежи в общей численности населения снизилась с 22% до 18%, отметил Рощин.
"Это означает, что экономике придется учиться работать со старшими и средними возрастами, что за молодежь возрастет конкуренция. Этими ограниченным ресурсами придется очень хорошо распорядиться", - подчеркнул проректор ВШЭ.
По словам Рощина, модель образования, когда студенты только учатся, уходит.
"Студенты и учатся, и работают. Я знаю мечту моих коллег, чтобы студент только учился и не отвлекался на всякие глупости, связанные с работой. Они считают, что иначе из него получится плохой специалист. Но, судя по всему, эта мечта не имеет ничего общего с реальностью", - сказал проректор.
Рощин считает, что это не только вопрос дополнительного заработка, но и приобретения необходимых работодателю навыков.
"Это (трудовой опыт во время учебы) становится необходимым, и выиграет то образование, которое умудрится совместить реальный трудовой опыт развития "софт скиллс" (личных качеств - прим. ТАСС) и получения профессиональных знаний, которые осваивает молодой человек. Это принципиально другой запрос на построение системы образования", - заключил Рощин.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.