Проректор ВШЭ Сергей Рощин подчеркнул, что модель образования, когда студенты только учатся, уходит

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Выпускники вузов, которые получили профессиональный опыт во время обучения, получают после окончания университета на 30% больше своих коллег без опыта работы. Об этом в пятницу заявил проректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Сергей Рощин в рамках панельной дискуссии "Университет - выпускник - бизнес: как выстроить конструктивное взаимодействие?" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. Онлайн

"Мы видим много интересных результатов, связанных с совмещением учебы с работой. Это дает до плюс 30% в стартовой заработной плате", - отметил Рощин.

Российская ситуация с молодежью (16-25 лет) на рынке труда не является, по мнению проректора ВШЭ, "ни плохой, ни хорошей".

"Она нормальная по различным измерениям рынка труда. У нас относительно невысокий уровень безработицы среди молодежи - 13,8%", - сказал Рощин. Для сравнения он привел статистику по другим странам, так, в Греции аналогичный показатель составляет 58,3%, в Италии - 40%, в Великобритании - 20,5%, в США - 15,5%, в Германии - 7,9%, в Японии - 6,8%.

Сокращение молодых кадров

"В связи с низким уровнем рождаемости 90-х годов мы имеем очень серьезный вызов, связанный с сокращением молодежи на российском рынке труда. В ближайшие 10 лет мы у нас произойдет ситуация, когда на рынок труда войдет очень ограниченное количество молодежи, и рассчитывать на них экономике не придется", - указал проректор ВШЭ.

За период с 2008-2016 года численность молодежи снизилась на 7,3 млн человек, доля молодежи в общей численности населения снизилась с 22% до 18%, отметил Рощин.

"Это означает, что экономике придется учиться работать со старшими и средними возрастами, что за молодежь возрастет конкуренция. Этими ограниченным ресурсами придется очень хорошо распорядиться", - подчеркнул проректор ВШЭ.

Новое строение системы образования

По словам Рощина, модель образования, когда студенты только учатся, уходит.