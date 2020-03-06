Во Владикавказе увековечат имена красноармейцев, считавшихся без вести пропавшими

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Имена 361 красноармейца, погибших во время Великой Отечественной войны и считавшихся без вести пропавшими, впервые к 9 мая нанесут на гранитную плиту братской могилы во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя Собрания представителей Владикавказа Зита Салбиева.

"К 9 мая мы увековечим 351 имя бойцов, погибших во Владикавказе во время Великой Отечественной войны. До сих пор они считались без вести пропавшими. Имена будут высечены на братской могиле на Аллее Славы", - сказала Салбиева.

Всего выявлено более 1300 имен. Работы проводила руководитель проекта "След войны", который занимается составлением паспортов могил, Алина Акоефф.

Исследовательская работа ведется с 2012 года. В работе по уточнению списка бойцов Акоефф пользуется сетью сайтов, которые помогают в поиске пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. С их помощью составляется категория первичных захоронений - список имен с указанием боев и места гибели. Затем каждого погибшего проверяют во всех возможных списках, где он еще может значиться, чтобы установить точное место захоронения.

Всего в Северной Осетии порядка 84 братских могил. В основном, на их табличках нет имен около 50% похороненных. Все выявленные до сегодняшнего дня имена красноармейцев будут увековечены до 2022 года.