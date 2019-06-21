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"Алые паруса" - 2019

Одно из самых ярких летних событий Cеверной столицы

Давно закончили школу и уже забыли, каково это, плясать до упаду на выпускном вечере? Который год обещаете себе поехать посмотреть белые ночи в Питере, но никак не соберетесь?
Описание
© ТАСС

В ночь с 23 на 24 июня 2019 в самом центре Санкт-Петербурга состоится ежегодный праздник выпускников “Алые паруса”. По традиции на набережных Невы соберутся сотни тысяч человек, чтобы увидеть один из символов этого события – судно с алыми парусами.

С 1969 года в празднике приняло участие девять разных парусников — от скромной яхты до огромного трехмачтового фрегата. Все эти суда мы вспоминаем в спецпроекте ТАСС “На всех парусах. Чем знаменит главный выпускной страны”. В этом году в мероприятии впервые участвует отечественный бриг “Россия”.

“Алые паруса” – это история не только про корабли. Это, если верить автору повести Александру Грину, история про любовь и надежду. О них-то и будут петь хэдлайнеры вечера Сергей Лазарев и Полина Гагарина на сцене, возведенной на Дворцовой площади по случаю торжества.

Теги
"Алые паруса" - 2019
"Алые паруса" - 2019
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