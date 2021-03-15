В Архангельске построят Ледовый дворец c искусственным льдом

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Ледовый дворец c искусственным льдом будет построен в Архангельске. Как пояснили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации области, проект будет подготовлен до конца 2021 года, строительство запланировано на 2023-2024 годы.

"В рамках региональной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", а также федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в 2021 году планируется проектирование Ледового дворца общей площадью застройки 3,5 тыс. кв м. Проект будет подготовлен до конца года. Строительство Ледового дворца запланировано на 2023-2024 годы", - сказали в пресс-службе.

На проектирование Ледового дворца из областного бюджета выделено 8,3 млн рублей, конкурс будет объявлен в апреле. Сооружение разместится в округе Майская Горка. "С учетом перспектив по активной жилой застройке район, на мой взгляд, выбран правильно - там формируется неплохое спортивное ядро, - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского. - Это будет, по сути, первый достойного качества Ледовый дворец в Архангельске".

"Ледовая арена во Дворце профсоюзов уже никакого отношения к современному льду не имеет и требует очень серьезной модернизации. Стадион "Труд", где есть тренировочный лед, тоже должен быть в планах на реновацию", - отметил Цыбульский.