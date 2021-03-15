Грузоотправители смогут экономить до €500 млн в год при использовании СМП

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Грузоотправители смогут экономить до €500 млн в год при использовании Северного морского пути (СМП). Такие данные озвучил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на заседании Общественного совета Минвостокразвития в понедельник.

"Доставка грузов по Северному морскому пути, с учетом текущей стоимости карбоновых кредитов, может сэкономить грузоотправителям до €500 млн в год за счет более низкого объема выброса углерода - по сравнению с транспортировкой аналогичных объемов через Суэцкий канал", - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития со ссылкой на Бобракова, который в рамках мероприятия отвечал на вопрос о перспективах создания системы оценки и мониторинга выбросов парниковых газов в дальневосточных и арктических регионах.

По словам Бобракова, озвученная им оценка была получена с помощью уже созданной цифровой модели развития Арктики, позволяющей комплексно анализировать и прогнозировать развитие экономики региона, логистические и грузовые потоки, экологические риски.

"Меньший объем выбросов достигается за счет существенного сокращения протяженности маршрута. Таким образом, развитие Севморпути может дать не только экономический, но и прямой экологический эффект", - приводит пресс-служба слова Бобракова.

В министерстве также напомнили, что в прошлом году по СМП было перевезено около 33 млн тонн грузов. В феврале крупнотоннажный танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" впервые пересек Севморпуть в это время года, "совершив самый поздний в истории арктической навигации высокоширотный рейс". В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина к 2024 году грузопоток по Севморпути должен быть увеличен до 80 млн тонн в год. Решить поставленную задачу возможно за счет увеличения периода арктической навигации, добавили в Минвостокразвития.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.