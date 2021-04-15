Поймать аврору за хвост. Кто такие охотники за северным сиянием

Сияние полыхало. Разгоралось, утихало и снова появлялось. Многоцветное, быстрое, почти живое. Казалось, что оно близко-близко — настолько, что невольно хотелось присесть. Первая встреча с aurora borealis, чудом в небе, — мои детские воспоминания. Оказывается, чудо можно спрогнозировать. Увидеть, поймать в кадр, показать другим — этим и занимаются охотники за северным сиянием

Волонтер северного сияния Архангелогородец, писатель, этнограф, сказочник, художник и преподаватель живописи Степан Писахов в одной из своих волшебных сказок когда-то уже учил ловить северное сияние. "Летом у нас круглые сутки светло, мы и не спим: день работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. Спервоначалу-то оно не сколь высоко светит. Бабы да девки с бани дергают, а робята с заборов. Надергают эки охапки! Оно что — дернешь, вниз головой опрокинешь — потухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим, и висит на подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят". В его родном городе и окрестностях до сих пор охотятся заа авророй. Попробовали и мы. Металл обжигает, особенно при –35 градусах и ветре: выставить штатив и настроить фотоаппарат в таких условиях сложно. Но мы же на охоте: азарт сильнее мороза. Перед нами Белое море, сосны, и — прогноз — сегодня должно сиять. Ясно, темное небо, вдали светится Северодвинск. Сияние можно ждать часами и уехать ни с чем, но нам везет. Сначала его видно только через экраны фотоаппаратов и телефонов, потом и невооруженным глазом. Нежно-зеленое — самое частое среди тех, которые можно наблюдать, вспыхивает на несколько минут и исчезает.

Гинтарас Шлекта, основатель группы "Охотники за сиянием (aurora hunters)", предлагает подождать. Судя по прогнозу, аврора появится еще. — Как составляется прогноз? Мы отслеживаем снимки солнца, их делают спутники. Смотрим, есть ли корональные дыры — через них в сторону Земли дует солнечный ветер — поток из заряженных частиц. Также есть вспышки, из-за которых выбрасываются большие объемы корональной массы, они могут дать более зрелищное сияние. Бывает пересечение области гелиосферного токового слоя. Дальше следим за параметрами солнечного ветра, есть два-три дня до того момента, как он столкнется с магнитным полем планеты. Наугад охотники не ездят, даже при благоприятном космическом прогнозе нужны подходящие условия и на Земле — небо должно быть чистым. А вот мороз, с которым часто связывают северное сияние, вообще не важен. Как и время года. — Наблюдать сияние можно круглогодично. Например, я видел фотографии, которые были сделаны 9 мая, — рассказывает Гинтарас. — Лучше всего оно наблюдается на севере, но здесь не круглый год темно ночью. Осенью сложнее — как правило, погода более пасмурная. Кроме того, сияние любит время вокруг осеннего и весеннего равноденствия. Орбита Земли проходит так, что в это время лучше зацепляет ветер из мощных корональных дыр на полюсах Солнца.

Описание Гинтарас Шлекта © Личный архив Гинтараса Шлекты

Свое первое сияние Гинтарас поймал в 2013 году, в 2014-м встретил в интернете таких же охотников. "Меня постоянно спрашивали друзья, когда будет сиять, куда лучше поехать снимать, как настроить камеру, с другой стороны — уже были люди, которые тоже интересовались сиянием и хорошо разбирались в прогнозах. Чтобы объединить всех интересующихся, я создал группу во "ВКонтакте". Сейчас там более 20 тыс. подписчиков". Как напишет Гинтарас, сообщество создано для фотоохотников, наблюдателей, созерцателей и просто романтиков. Объединяет людей из разных городов страны. Самые везучие — охотники из Мурманска, там можно наблюдать сияние в любую ясную и темную ночь. Гинтарас говорит, что и большая часть фотографий, которые присылают для публикации, оттуда. Но увидеть сияние можно и в, казалось бы, неожиданных местах, например в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А иногда, раз-два в десять лет, даже в Москве, Волгограде и Сочи. У всех охотников есть основная работа, съемки — хобби. Гинтарас ведет группу как волонтер. Волонтер северного сияния. — Чтобы заниматься такими съемками, надо быть в определенной степени заинтересованным. Многое зависит от терпения. Ты можешь простоять на морозе два часа, потом сияет от 5 до 15 минут — и все. Результат непредсказуемый.

Гинтарас говорит, что сияние до сих пор его очаровывает, оно всегда разное. — Сложно передать на фотографии, насколько это бывает грандиозно: большое трехмерное представление, которое разворачивается перед тобой. Особенно впечатляет "корона". В такие моменты ты чувствуешь себя песчинкой. Сияние гаснет и через небольшие промежутки разгорается снова. Мы уже не снимаем, а, задрав головы, смотрим на этот спектакль в тишине. Поймать в кадр НЛО Алексей Яковлев, охотник за северным сиянием из города Стрежевой Томской области, сделал, наверное, одну из самых загадочных фотографий с авророй. — Однажды я снимал сияние и заметил странное явление: на небе появился вращающийся белый шар. Сначала подумал, что наблюдаю сияние такой необычной формы — круглое! Но шар стал раздуваться и постепенно занял полнеба. Я вертел головой по сторонам, не мог понять, что происходит. Было жутко. Появились предположения о странной Луне, НЛО… Хорошо, что я был не один, а с компаньонами по съемкам. Шар раздулся до невообразимого размера и постепенно исчез, — рассказывает Алексей. — Позже мои коллеги-астрономы подсказали, что я стал свидетелем отделения ступени от ракеты-носителя, стартовавшей с космодрома Плесецк.

Описание Алексей Яковлев © Личный архив Алексея Яковлева

Наблюдать за сиянием Алексей хотел с детства, с тех пор как увидел по телевизору уроки астрономии. Мечта не забылась, и в 2012 году он отправился в экспедицию "За северным сиянием". — Ехали по зимнику Надым — Салехард (сейчас там постоянная дорога), и каждые полчаса появлялось сияние. Останавливались и смотрели, — рассказывает Алексей. — Это было удивительно. Сияние было слабенькое, но воспринималось как чудо. После этого Алексей несколько месяцев ездил в лес по ночам, чтобы поймать аврору. Однажды удачно настроил фотоаппарат, потом разбирал сьемки и увидел на кадре маленький зеленый огонек. "Я был счастлив". Локацию для охоты Алексей выбирает заранее. "Осенью можно снимать рядом с водоемами, чтобы в кадр попадало отражение, в лес не пойдешь — медведи. Да и тайга вокруг, деревья высокие, а нужно открытое место. Стараешься найти какой-нибудь объект, интересную композицию. Дорог у нас мало, гор нет, к рекам сложно пройти, на севере — сплошные болота. Зимой проще, можно пройти по буранным тропам".