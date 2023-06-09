Промышленный туризм за полярным кругом. Шахта, карьер и зеленый оазис в сердце Арктики

Русское Заполярье в последнее время все больше привлекает туристов. Один из самых северных городов мира — Норильск — в прошлом году посетило около 12 тыс. человек — втрое больше, чем в 2019-м. Тем, кто прилетает сюда, как здесь говорят, с материка, интересно посмотреть на озера и каньоны плато Путорана, отведать оленины со строганиной, увидеть жизнь малочисленных народов Севера. Но прекрасна тут не только природа, есть и уникальные производства. Рассказываем, какие из них смогут посетить туристы

Шахта "Ангидрит"

Добычу полезных ископаемых в Норильске ведут двумя типами выработки — закрытым и открытым. С закрытой добычей можно познакомиться, побывав на единственном в России учебном подземном полигоне. Он находится в шахте "Ангидрит", где добывают одноименный минерал, который используют для заполнения выработок.

Стоимость посещения — от 6 тыс. рублей с человека. Сюда можно попасть по предварительной записи группой, туристам должно быть от 18 до 60 лет. Важно, чтобы не было медицинских противопоказаний к спуску под землю: клаустрофобии, проблем с давлением.

Глубина этого рудника около 300 м, спуститься придется примерно на 60–80 м вниз — на высоту 20-этажного дома, причем никаких лифтов и специального рельсового транспорта или автобусов до территории центра не ходит. Путь придется преодолеть пешком прямо по огромным подземным лабиринтам. Однако автобусы и рельсовый транспорт под землей для этих мест — дело привычное, рассказывает старший мастер производственного обучения Артем Муравьев. Транспорт доставляет шахтеров к месту работы в рудниках Талнахского берега.

"Едут на рельсовом транспорте, потом на автобусе доставляют людей до места работы. Здесь мы с вами пешочком пройдемся", — говорит мастер.

Перед "погружением" все проходят обязательный инструктаж, а после происходит перевоплощение в настоящих добытчиков полезных ископаемых. Все снаряжение весит около 10 кг — это специальный самоспасатель, фонарь, сапоги, комбинезон. После облачения каждый участник группы становится похожим на кого-то среднего между охотником за привидениями и ученым, вызвавшимся спасать планету от страшной эпидемии.

© Георгий Поветкин/ ТАСС

По пути к самому учебному центру встречается несколько подземных развилок. Без сноровки на обратном пути заблудиться не составит труда. Но Муравьев сразу же рассказывает об одной хитрости — если струя свежего воздуха дует в лицо — вы на правильном пути. Но если она резко меняет направление — это возможный признак аварии, в основном пожара. "Но сам рудник безопасный по горному давлению, да и крепость пород здесь хорошая", — тут же успокаивает сопровождающий.

Спустя некоторое время к замкнутому пространству привыкаешь. Здесь, кстати, нет ни стен, ни пола с потолком, только борта, почва и кровля. "Горняки всегда желают крепкой кровли", — говорит Муравьев.

© Георгий Поветкин/ ТАСС

В самом учебном центре находится огромных размеров погрузочно-доставочная машина (ПДМ), ее колеса достигают роста человека, а в ковш можно забраться хоть вчетвером. Этот гигант весит почти 40 т, но оператор ловко маневрирует по подземным магистралям, демонстрируя ее работу. Машине, кстати, присвоен 10-й номер, а рядом с ним автограф хоккеиста Павла Буре.

Вишенкой на торте в подземелье станет буровая установка. Здесь можно будет не только посмотреть, как специалист ловко ею управляет, но и сесть в кабину, чтобы пробурить свой первый в жизни шпур (отверстие цилиндрической формы и диаметром 75 мм, высверливаемое в горных породах).

"Медвежий ручей"

Норильск с нескольких сторон окружен горами. Их видно практически отовсюду — например, из окна гостиницы или во время прогулки по городу. Поэтому желание взобраться на одну из них не покидает ни на минуту. Что ж, после подземных приключений вполне можно и подняться на вершину.

Карьер "Заполярный", или, как его здесь называют, "Медвежий ручей", находящийся на горе Рудная, станет самым подходящим местом. Сейчас туроператор "Панарктик Стар" оформляет необходимую документацию, чтобы туристы смогли посещать действующий рудник, где необходимо соблюдать повышенные требования к правилам безопасности. Ожидается, что экскурсии запустят в ближайшее время. В "Норникеле" нам также подтвердили, что компания готовится к запуску экскурсий на "Медвежий ручей".

Путь к вершине, как правило, на вахтовке (автобус для перевозки вахтовых смен), как и полагается в горах, пролегает по местному арктическому серпантину, который сильно напоминает южный, но за окном вас будет ждать температура на несколько десятков градусов ниже. Чтобы максимально насладиться восхождением, должно повезти с погодой. Тогда откроется великолепный вид с возвышенности на сам город и на карьер.

© Георгий Поветкин/ ТАСС

Но леденящие ветра с пургой для этих мест не редкость, рассказывает гендиректор рудника "Заполярный" Владимир Зайцев. На самой вершине находятся два домика для рабочих, бывали случаи, когда их начинало сдувать. "Когда начинает дуть, мы работников просто не можем поменять, они ждут, пока утихомирится метель", — рассказал Зайцев.

После подъема примерно на половину горы туристов будет ждать первая остановка — это площадка, с которой открывается красочный вид на город, гору Шмидта, остатки узкоколейной железной дороги, медный завод, Ламские горы. Вдали, у самого горизонта — отроги плато Путорана, на которое стремятся попасть большинство приезжающих на Таймыр туристов.

После небольшой передышки вахтовка продолжит неспешно карабкаться вверх, а по пути будут попадаться вереницы самосвалов. "Максимальный по грузоподъемности на сегодняшний день 130-й — "БелАЗ", — говорит советник генерального директора ООО "Медвежий ручей" Николай Жигулин. "БелАЗ" — это тот самый гигант, диаметр колеса которого больше роста человека.

Финальной точкой станет смотровая площадка на самом верху карьера. Он настолько высок, что солнце здесь после полярной ночи появляется на неделю раньше, чем в Норильске. С самой верхушки карьера гигантские самосвалы можно разглядеть с большим трудом, а от высоты и вереницы дорог в карьере может закружиться голова. "Если все дороги, которые эксплуатируются в карьере, связать воедино, то получится чуть больше 30 км", — говорит Жигулин.

На вершине непременно стоит отведать легендарные здесь припарки — это еда, которая упакована в специальный пищевой пакет с беспламенным саморазогревом. В пакете может быть, например, каша с мясом или лапша.

Музей железной дороги

Любители истории могут посетить Музей Норильской железной дороги. Сейчас дорога — один из самых необычных объектов железнодорожного транспорта в мировом масштабе. Она представляет замкнутую "островную" железнодорожную сеть, крупнейшую ведомственную железную дорогу на пространстве бывшего СССР протяженностью 333 км.

Статус самой северной она носила со второй половины 1940-х до 2010 года, пока полотно не проложили на полуострове Ямал. Музей создали в 2013 году бывший начальник железной дороги Александр Бахарев и энтузиасты-железнодорожники, вспоминает машинист тепловоза Роман Попов, который работает на Норильской железной дороге более 30 лет.

© Георгий Поветкин/ ТАСС

Он рассказывает, что не так давно вернулся из Москвы, где задержаться не смог — Север его не отпустил. Все это несмотря на трудные условия, в которых порой приходится работать. Так называемых актировок, которые позволяют не выходить на работу при сильных морозах или метелях, у железнодорожников нет из-за того, что грузы должны перевозиться между предприятиями или из порта Дудинка бесперебойно. Роман вспоминает случай, когда его коллеги полтора дня не могли начать движение из-за сильных снежных заносов.

"Эта зима довольно жесткая, декабрь и январь — морозы минус 45–50, а плюс еще с февраля — пурги, сейчас уже все утихает", — говорит машинист, и видно, что он воспринимает это как должное.

Железная дорога везде довольно сурова, но здесь это дело для людей с особенной выдержкой. Расстояние до, казалось бы, соседней Дудинки поезд при хороших погодных условиях преодолевает три часа, а средняя скорость составов не превышает 50 км/ч. Причина все та же — мерзлота, ледяные линзы, ледяные озера — все это может "проседать", отсюда и невысокая скорость поездов.

В самом музее сейчас собрана большая коллекция экспонатов. Это образцы железнодорожных рельсов разных времен, колесные пары узкоколейных вагонов, с движения которых на участке Норильск — Валек начиналась история дороги. Здесь же воссоздали рабочее место дежурного по станции середины XX века и рабочее место машиниста.

© Георгий Поветкин/ ТАСС

А еще здание бывшего вокзала, которое не используется по прямому назначению с конца 1990-х годов, когда были отменены пассажирские перевозки, очень популярно у молодоженов. Их привлекает внутреннее оформление, напоминающее стиль барокко.

"Здесь можно делать ретросъемки, учитывая, что у нас такой индустриальный город, то этот стиль здесь крайне редко встречается во внутренних убранствах. Здесь делают черно-белые фотографии в свадебных платьях, это всегда очень красиво", — рассказала гид, инструктор-проводник, краевед Екатерина Каверина.

Рядом со зданием вокзала на открытой площадке стоят тепловозы и электровозы, работавшие когда-то на Норильской железной дороге. Они, будто перед стартом, ждут своего часа и возобновления здесь пассажирского сообщения. Среди экспонатов — так называемая "красная дрезина" — в свое время представительский вид транспорта, который использовали для перевозки руководства действующих здесь предприятий. Тут же — электровозы начала 1980-х годов, они курсировали между Норильском и Дудинкой.

Несмотря на то что сейчас железная дорога используется в основном для промышленных нужд и транспортировки грузов, Роман Попов уверен, что однажды она свяжет Норильск с Новым Уренгоем. "Пускай пройдет 10 или 20 лет, но мы свяжемся, это однозначно", — говорит он.

Тепличный комбинат

Нетипичное для Норильска место, двери которого распахнуты для туристов, — тепличный комплекс — своеобразный зеленый остров среди бескрайней снежной пустыни. Стоимость посещения — от 3 тыс. рублей с человека. Этот визит один из самых несложных — нужно просто записаться у туроператора.

Екатерина Каверина рассказывает, что первые упоминания о растениях, нехарактерных для высоких широт, появились еще в 30-е годы прошлого века, когда геологи посадили на крыше первого дома Норильска редис, лук, петрушку, укроп и летом эта "грядка" давала им неплохой урожай.

© Георгий Поветкин/ ТАСС

Когда город разросся, в нем появился совхоз, на полях можно было увидеть пасущихся коров и коз, но в конце 1990-х годов заниматься этим стало нерентабельно и хозяйство закрыли.

Сейчас зеленый оазис — это теплицы "Севертехносклада", где выращивают до 30 тыс. единиц продукции в месяц — салат, лук, укроп, петрушку, щавель и даже кинзу с базиликом. В теплицах можно увидеть весь процесс выращивания — от подготовки специальных кассет с торфом до огромных столов, где продукцию доращивают. Гендиректор и агроном комплекса Елена Серикова говорит, что здесь хотят начать выращивать еще и помидоры с огурцами, чтобы получился полный овощной набор. А в мечтах — обеспечить норильчан ягодами, а именно — ароматной и сладкой земляникой.

Тур прошел в рамках мероприятий председательства России в Арктическом совете — ведущем межправительственном форуме по сотрудничеству в Арктике.

Георгий Поветкин