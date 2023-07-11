Точные координаты "Персея". Как установили памятник найденному недавно затонувшему судну

Чтобы увидеть памятник кораблю, ставшему отправной точкой в карьере для многих выдающихся деятелей морской науки, мы отправились по Кольскому заливу, затем по Баренцеву морю до полуострова Рыбачий Мотовского залива. На кораблях картографической службы Северного флота вышли утром, чтобы к обеду достичь цели и открыть памятник "Персею" — уникальному судну, породившему плеяду выдающихся российских ученых, установивших, что Баренцево море полно жизни

Невежественное мнение

Место гибели "Персея" известно давно, но только весной 2023 года корабль картографической службы Северного флота "Николай Тимошенко" установил точные координаты нахождения судна.

— Тот самый базис знаний о Баренцевом море, о тех ресурсах, что здесь есть, — на плечах ученых, которые работали на "Персее". С царских времен шло такое невежественное мнение о том, что Баренцево море не богато биоресурсами и развивать этот край с точки зрения использования биоресурсов не очень выгодно. Первый, кто подверг эту точку зрения сомнению, был академик, гидробиолог Николай Книпович. Позднее "Персей" и плеяда исследователей подтвердили его предположение о том, что Баренцево море и его окрестности богаты рыбой и всеми прочими биоресурсами, способны прокормить большое количество людей, — рассказал заместитель руководителя Полярного филиала Всероссийского научного института рыболовства и океанографии (ВНИРО) Константин Соколов.

Научное судно "Персей” © Полярный филиал ВНИРО

"Персей" должен был стать промысловым зверобойным судном, его строительство начал в 1916 году крупный северный промышленник Епимах Могучий, но завершить его не смог. После Первой мировой войны, Октябрьской революции 1917 года и последовавшей Гражданской войны все северные территории России и их экономика к началу 1920-х годов пришли в упадок. Тогда и появилась необходимость в научно-исследовательской организации, которая бы изучала Баренцево и другие северные моря. А этой организации требовалось свое плавсредство.

— Идея сводилась к созданию специализированного научно-исследовательского института, призванного осуществлять комплексные морские исследования. Таким институтом, согласно правительственному декрету от 10 марта 1921 года, стал Плавморнин — Плавучий морской научный институт. Научная база института находилась в Москве, экспедиционная — в Архангельске. Для постройки "Персея" Архангельский судоремонтный завод предоставил место для стоянки у причала и мастерские, но достраивать судно отказался. В результате институт самостоятельно организовал постройку силами архангельских корабелов. Запчасти и оборудование собирали, что называется, всем миром — снимали с потопленных или отслуживших свой срок военных и гражданских кораблей, — рассказал старший научный сотрудник Полярного филиала ВНИРО, океанолог Евгений Сентябов.

Государственный флаг на корабле был поднят 7 ноября 1922 года, о чем в Москву председателю ВЦИК Михаилу Калинину была отправлена телеграмма: "Плавучий морской институт в Архангельске сегодня, в день пятой годовщины Октябрьской революции, закончил постройку и оборудование научного судна "Персей” — одного из лучших судов такого назначения в мировом масштабе".

Старший научный сотрудник Полярного филиала ВНИРО Евгений Сентябов © Наталья Еговкина/ ТАСС

Длина судна была, по морским меркам, небольшой — чуть более 40 м, но на нем разместились семь лабораторий, библиотека и помещения для 24 членов корабельной команды и 16 человек научного состава. Для своего времени это было прекрасное исследовательское судно, на котором было очень легко и удобно работать. Корпус его выдерживал плавание во льдах. За 18 лет службы "Персей" совершил около 100 научно-исследовательских рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. Экспедиции стали школой более чем для 700 ученых.

— Не все достигли выдающихся результатов, но тут работали и впоследствии стали большими учеными, например, геолог, популяризатор науки, географ и писатель, академик Владимир Обручев, создатель нового направления морской науки — геохимии океана, академик Александр Виноградов, а также один из основоположников советской океанологии, исследователь Арктики, гидробиолог, профессор Иван Месяцев, который и организовал в 1921 году Плавморнин. Все эти люди либо работали на борту "Персея", либо были даже начальниками экспедиций, — добавил Соколов.

По его словам, в северном рыбохозяйственном бассейне ежегодно добывается от полумиллиона до миллиона тонн всех гидробионтов.

Заместитель руководителя Полярного филиала ВНИРО Константин Соколов © Наталья Еговкина/ ТАСС

— Это Северное море, Норвежское море, Гренландское море, которое у Шпицбергена. Это один такой общий стол, общий шельф, на котором обитает вся жизнь нашего водоема. Рыба мигрирует вдоль этого стола. Есть два океанических свала. Один свал уходит на дно Северного Ледовитого океана, второй обрыв идет на дно Атлантического океана. А мы стоим на этом столе Баренцева моря и пользуемся тем теплом, которое приносит сюда Гольфстрим из Атлантики, и тем кислородом, который приносят воды Арктики. Баренцево море — чрезвычайно богатый водоем, — сказал ученый.

Самый главный рыболовный ресурс Баренцева моря — атлантическая треска. Следом по объему добычи идут — пикша, черный палтус, сельдь, мойва, морской окунь, зубатка. Невероятное разнообразие гидробионтов — крабы, морские гребешки, мидии, морские водоросли. В море много и морских млекопитающих — моржей, тюленей, нерп, из китообразных есть кашалоты, синие киты, финвалы, косатки, нарвалы.

— На этой общности гидробионтов и строится масштабный промысел Баренцева моря, который приносит и большие уловы. Мы в стране вторые после Тихоокеанского бассейна. А судно для моряков и исследователей — это лаборатория-дом. Мы вместе живем, вместе работаем вахтами, круглыми сутками. Кажется, что это такая рутинная работа, но она очень интересная, поверьте. Каждый год мы ходим и оцениваем запасы. По одним и тем же методикам, по одним и тем же маршрутам мы ходим, оцениваем море, изучаем, сравниваем с прежними годами и даем прогноз на будущее. Наша главная работа — то, чтобы мы сделали прогноз, — подчеркнул Соколов.

История гибели и поисков

"Персей" существовал до 1941 года. Когда началась Вторая мировая война, все гражданские суда встали на воинский учет, "Персей" снабдили орудиями. Он возил грузы для снабжения полуострова Рыбачий, который в те годы превратился в стратегический пункт обороны Заполярья. У его южного берега 10 июля 1941 года "Персей" подвергся серии налетов вражеской авиации. Вооруженный единственным пулеметом экипаж вступил в неравное противостояние с 23 немецкими самолетами. На судне начался пожар, оно затонуло, но экипажу удалось спастись. По сей день на берегу во время отлива виден нос корабля, который всю войну служил основанием для причала кораблям морского флота, доставлявшим грузы защитникам с моря, так как движение по суше было невозможно. Но сам корабль, который оказался отнесенным примерно на 100 м от носа, найти удалось совсем недавно.

Точные координаты места гибели первого научно-исследовательского судна "Персей" в апреле 2023 года определил экипаж судна картографической службы Северного флота "Николай Тимошенко" в рамках совместных с Русским географическим обществом (РГО) экспедиций "Помни войну".

Старший офицер отдела картографической службы Северного флота Александр Зубарев © Наталья Еговкина/ ТАСС

— Мы работаем по архивным данным, выписываем. Но, сами понимаете, 1941 год. Даже если кто-то видел, что судно затонуло, и сняли координаты, точность снятия координат оставляет желать лучшего. Там в километрах погрешность может быть. Поэтому у нас есть координаты из архивных данных, что в этом месте судно затонуло или приблизительно в этом месте. Мы нарезаем участок, с запасом и производим площадную съемку рельефа дна многолучевыми эхолотами. Снимаем картинку. После этого, если мы находим что-то приблизительно похожее на судно, мы производим дообследование гидролокатором бокового обзора, — рассказал старший офицер отдела картографической службы Северного флота Александр Зубарев.

По его словам, в тех местах не только сейчас, а в целом со времен первопроходца Виллема Баренца началась активная круглогодичная навигация, и на дне скопилось много затонувших кораблей. Они представляют навигационную опасность как для транспортировки, так и для промысла. Северный флот совместно с РГО проводит экспедиции по поиску затонувших артефактов времен Первой и Второй мировой "Помни войну" уже третий год, чтобы отдать дань погибшим и нанести на морскую карту их точные координаты.

— Много судов, которые нанесены на карту, которые мы обследовали, отличаются координатами. Где фактически лежит и где по архивным данным. Современная техника позволяет с точностью до 10 м определять местоположение затонувшего объекта. В губе Ура в этом году нашли сторожевой корабль "Штиль", который погиб в 1941 году. В прошлом году в Кольском заливе были найдены два самолета затонувшие. В прошлом году мы нашли гидрографическое судно "Меридиан". По архивным данным, было два места, где оно затонуло. Между собой отличалось что-то в районе 40 км. Наша основная задача на этот год — найти транспорты самого знаменитого конвоя времен Второй мировой PQ-17, которые были потоплены в районе Новой Земли, которые так и не дошли в Мурманск, — сказал Зубарев.

© Пресс-служба ВНИРО

Памятник "Персею" — опущенный вниз вымпел на двух гранитных опорах с символизирующими пулевые отверстия звездами — установлен на южном берегу полуострова Рыбачий 22 июня 2023 года. Автор идеи и эскиза — заместитель руководителя Полярного филиала ВНИРО Константин Соколов, который посвятил рыбохозяйственной науке уже 30 лет. Он приезжает на Рыбачий к обломкам корабля, который стал его большим увлечением, просто отдыхать. На велосипеде его путь занимает три дня.

— "Персей" — это уже во многом личная история. Пример того, как преданно можно служить своему делу. Пионерская инициатива тех, кто строил это судно, кто совершал на нем первые открытия, вдохновила меня проявить свою скромную инициативу. История создания этого вымпела для меня тоже интересна — внук князя Голицына, такой же самодеятельный художник, как и я, смог придумать такой символ, который стал флагом первого корабля и по-прежнему красуется на флаге всей рыбохозяйственной науки России, пережил его на век. Я, в силу своих скромных возможностей, придумал памятник, — рассказал он.

Земля Рыбачьего по сей день усеяна неразорвавшимися минами, которые служат напоминанием потомкам о непростой судьбе российской науки и разрушительной войне.

Наталья Еговкина