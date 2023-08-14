Оленья шерсть, травы и нанотехнологии. Ученая изобретает утеплители для арктической одежды

Зима в Якутии начинается в октябре и длится до конца апреля. При этом в январе температура может доходить до –60. Чтобы жить в таких условиях, привычные нам куртки и обувь не подойдут. Народы Севера много веков совершенствовали собственные способы изготовления одежды, делая ее максимально теплой и удобной. В наши дни эти традиции подкрепляются достижениями науки и высокими технологиями. Этнограф, искусствовед, технолог Людмила Расторгуева, без преувеличения, посвятила этой работе всю жизнь

Традиции и технологии

Людмила Расторгуева родилась в Заполярье — в Булунском районе Якутии, в поселке Быков Мыс (Быковский), который омывают воды залива Неелова и моря Лаптевых. Когда ей не было и двух лет, умер отец — председатель рыбной артели, и семья переехала в Таттинский район в Центральной Якутии, где и прошло ее детство. В шесть лет начала шить платья для кукол — этому ее научила старшая сестра Шура, и к шестому классу девочка обшивала и себя, и сестер.

После школы она решила выучиться на модельера, но тогда в Якутске таких направлений не было. "В министерстве бытового обслуживания Якутии посоветовали поступить на инженера-технолога швейного производства. Так я стала студенткой Дальневосточного технологического института бытового обслуживания — ДВТИ (ныне Владивостокский государственный университет — прим. ТАСС)", — говорит она. Оттуда и пошло изучение традиций пошива одежды в Якутии.

Женщина вспоминает, что впервые решила использовать оленью шерсть в качестве утеплителя, когда работала в Якутской лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института охраны труда ВЦСПС. Тогда ученые разрабатывали требования для спецодежды представителей разных профессий, чтобы в дальнейшем утвердить соответствующие ГОСТы. Речь шла о массовом производстве одежды, способной защитить от холода.

"Когда я там работала, то стала внедрять традиции наших народов в современные технологии. В 1985 году поступила в аспирантуру и защитила несколько изобретений, в том числе утеплитель с оленьей шерстью и полумаску — взамен традиционному меховому боа из беличьих хвостов, которым наши предки защищали от холода органы дыхания и лица. Сделала и аналог обувных стелек из трав, но только используя ионообменный нанокомпозит. За счет своих характеристик такая стелька обеспечивает нормальную влажность и создает легкий эффект подогрева. В 2009 году усовершенствовала ее и сделала еще и бактерицидной", — рассказывает она.

Теплорекуперирующая полумаска © Личный архив Людмилы Расторгуевой

Почти за 40 лет работы Людмила Николаевна стала автором 20 изобретений, которые зарегистрированы в шести странах — СССР/России, США, Канаде, Швеции, Норвегии и Финляндии. Помимо полумаски, стелек и утеплителя на основе оленьей шерсти она разработала бактерицидное хемосорбционное (новый тип фильтроматериалов для очистки воздуха от токсичных химических компонентов) полотно, а также зарегистрировала математические модели для проведения научных исследований, в частности для расчетов в создании утепленного снаряжения. Расторгуева отмечает, что у всех ее изобретений есть свои прообразы среди традиционных предметов быта коренных народов.

Возрождение традиций

В 1991 году ученая основала в Якутске научно-производственное предприятие "Хотугу Танас" (в переводе с якутского "Одежда Севера"), основной задачей которого стало возрождение национальной одежды коренных народов республики в сочетании с формированием собственного художественного стиля и последующим производством теплой одежды. Так началось системное изучение традиций народов Севера и применение их в сочетании с современными технологиями.

Одновременно она продолжала собирать материалы о традиционной одежде: изучила подлинники традиционных костюмов из коллекций музеев, причем не только России.

"Большое количество предметов материальной культуры коренных народов хранится в различных музеях зарубежных стран. Некоторые предметы не имеют аналогов в России. Например, в Музей естественной истории Нью-Йорка в 1902 году были вывезены подлинники костюмов коренных народов Сибири (Северо-Тихоокеанская Джезуповская экспедиция 1897–1902 годов)", — объясняет она.

Людмила Расторгуева с первым промежуточным костюмом с утеплителем из оленьей шерсти © Личный архив Людмилы Расторгуевой

В 1995 году Людмила Николаевна полетела в Америку, чтобы изучать уникальные экспонаты. Этому предшествовала победа проекта предприятия "Хотугу Танас" в конкурсе Саха-американского учебно-научного бизнес-центра, который тогда работал в Якутске. Победитель выигрывал бесплатное право на проживание в Анкоридже на Аляске и обучение основам маркетинга, бухучета и менеджмента в Университете штата Аляска. После Аляски последовала поездка в Музей естественной истории в Нью-Йорке. Целый месяц там шла съемка подлинных костюмов коренных народов Якутии, хранящихся в музейных фондах.

"С 1983-го по 2000-е в ходе подготовки докторской диссертации я как этнограф изучала костюмы и их историю на базах якутского Института языка, литературы и истории, а также Московского института этнологии и антропологии Академии наук СССР. А как искусствовед и технолог — художественные и технологические особенности национальных костюмов на базе Московской академии легкой промышленности, — говорит ученая. — Моя работа была первым опытом системного междисциплинарного изучения национальной одежды наших народов. Поэтому мне с удовольствием предоставляли в Москве самые авторитетные в то время научные базы".

В Центральном НИИ швейной промышленности СССР и Институте биофизики Минздрава (сейчас Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России) Расторгуева проводила физиолого-гигиенические исследования в климатической камере, изучала физико-механические и гигиенические свойства материалов национальной одежды в лабораторных условиях. Натурные исследования проходили в Нижнеколымском районе Якутии.

В 1998 году Людмиле Расторгуевой присудили Государственную премию Якутии в области науки и техники за возрождение национальной одежды коренных народов республики и повышение культуры одежды на основе народного опыта и новых технологий. Одним из наиболее важных этапов ее многолетних исследований стала подготовка двухтомного энциклопедического альбома о национальных костюмах коренных народов Якутии XVIII — начала XX века. Как отмечает сама Расторгуева, она внесла туда результаты своих исследований и фотоматериалы. Рукопись книги уже готова.

И мороз не страшен

Благодаря оленьей шерсти куртки, полукомбинезоны и жилеты, сделанные по технологии Расторгуевой, отличаются высокой теплоизоляцией — они до шести раз теплее отечественных и зарубежных аналогов.

"Оленью шерсть мы получаем от якутского концерна "Сахабулт" и из города Салехарда. Утеплитель делается в виде монополотна типа синтепона — из оленьей шерсти с компонентами, и в зависимости от условий эксплуатации сами компоненты можно менять. К примеру, для пожарных применяются негорючие компоненты", — говорит Людмила Николаевна.

При этом одежда не выглядит громоздкой. В фирменном комбинезоне для альпинистов, толщина которого составляла всего около 1 см, экстремалы в 2017 году покорили Эльбрус при температуре воздуха –43 °С и ветре до 30 м/с.

"Стандартная спецодежда предназначена для носки в условиях до –41 °С с перерывом на обогрев через каждые три часа. А в нашей спецодежде человек может испытывать тепловой комфорт при морозах до –67 °С без перерыва при любой физической активности. При этом наша спецодежда значительно легче и тоньше", — говорит ученая.

Встроенная мембрана не пропускает ветер и отводит влагу, а за счет своих компонентов одежда остается легкой и тонкой. К примеру, вес куртки с капюшоном на размер 48–50 и рост 176 см составляет примерно 1,1 кг.

Основанная Расторгуевой компания производит не только спецодежду для работников предприятий, но и спальные мешки, рукавицы-краги, носки, гигиенические многоразовые полумаски со съемными фильтрами и инновационные полумаски для защиты лица в зимнее время. В планах — производить палатки и яранги на основе фирменных утеплителей.

Сотрудник МЧС России во время учений "Безопасная Арктика", 6 апреля 2023 года © Денис Кожевников/ ТАСС

Весной 2023 года в МЧС России провели испытания комплекта фирменной одежды на межведомственном опытно-исследовательском учении "Безопасная Арктика — 2023". По результатам испытаний продукция компании была рекомендована к эксплуатации в профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России. Также предприятие сотрудничает с АК "Алроса" и ее дочерними компаниями.

До недавнего времени компания работала в Москве, но в 2022 году Людмила Николаевна решила вернуться в Якутск. "В основном заказы сейчас идут от предприятий, заказывающих спецодежду. К зиме есть желание разработать бытовую одежду — пальто, куртки и брюки. Планирую организовать здесь технологическую базу, где в дальнейшем можно будет начать изучать потребности различных отраслей и работать по ним, — говорит ученая. — В своем роде эта компания — продолжение традиций наших предков для передачи их молодому поколению якутян для их дальнейшего развития".

Юлия Бочкарева