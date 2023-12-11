В Арктику — от суеты. Как журналистка из Москвы стала православным миссионером в Якутии

Журналистка портала "Православие и мир" монахиня Елисавета (Сеньчукова) около десяти лет назад переехала из Москвы в далекую Якутию и занялась миссионерством в ее северных районах. О своем выборе она не жалеет и говорит, что работает в одном из самых необычных уголков России. Поговорили с монахиней, которая руководит пресс-службой и миссионерским отделом Якутской епархии, о том, чего ждут от миссионеров на Крайнем Севере и как перевести Библию на язык юкагиров

Увидеть другую Россию

Решение переехать в Якутию монахиня Елисавета объясняет тем, что хотела увидеть "абсолютно другую, ни на что не похожую Россию". "В Якутии на многие вещи можно посмотреть отстраненно, — говорит она. — Культура самобытная, регион сохранил свои этнические традиции. Многие мои друзья, которые сюда приезжают, говорят, что такого нет даже на Кавказе. Даже православные храмы в Якутии другие, и часто в них можно найти изображение Иисуса Христа, украшенное национальным орнаментом. От приезда в Якутск я только выиграла — у меня интересная работа-служение, то, чего всегда хотела: ездить, общаться с людьми, помогать".

Семья монахини осталась в Москве. Отец — врач и священник. Сестра — педагог, музыкант в небольшой рок-группе, поет в церковном хоре. "Лет в пять я попросила, чтобы меня покрестили. Но мой путь к вере был долгим. Здесь можно сделать отсылку к сериалу "Молодой папа", где в одном из эпизодов главный герой — римский понтифик объясняет соблазнительнице: "Мы на самом деле трусы. И мы предпочитаем любить Бога, потому что Он не обманет". И когда ты ищешь в чем-то опору, ищешь это в неизменном, а неизменен только Бог", — объясняет монахиня Елисавета.

В 2005 году она окончила Государственный академический университет гуманитарных наук. До переезда в Якутск успела защитить кандидатскую диссертацию по философии, преподавала в Московском государственном гуманитарном университете имени Шолохова, сотрудничала со многими православными изданиями. Признается, что на журналистику остается меньше времени, но все же продолжает писать.

Еще одной причиной своего переезда она называет усталость от мегаполиса с его инфантилизмом и пустыми спорами. "Меня достала мелочность обсуждаемых событий в Москве. Другое дело, когда видишь людей, которым приходится жить в 50-градусные морозы и ежедневно справляться с реальными, а не надуманными трудностями", — добавляет она.

Сейчас матушка Елисавета не только руководитель пресс-службы и миссионерского отдела Якутской епархии, но и консультант фонда "Милосердие" по православной культуре.

Арктический десант

На месте Елисавете сидеть не приходится. "Езжу много, — говорит она. — Только в этом году побывала в Усть-Майском, Эвено-Бытантайском, Нижнеколымском районах (два последних находятся за полярным кругом — прим. ТАСС). Чтобы добраться туда, нужно преодолевать огромные расстояния через тайгу, лесотундру и тундру. Научилась спать в любом транспорте — в лодке, вертолете, машине. И уже не удивляюсь диким животным, которые встречаются по пути, — медведям, зайцам, сусликам и бурундукам".

Команда "Арктического десанта" высадилась в Черском (Нижнеколымский район). Привезли не только продукты и лекарства, но и врачей © Личный архив монахини Елисаветы (Сеньчуковой)

Она увлеченно рассказывает о проекте "Арктический десант" — детище ресурсного центра "Спас", в котором работают не только представители епархии, но еще врачи, журналисты и педагоги. Проект реализуют по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа (Лукина), а руководит им глава регионального ресурсного центра "Спас" Анжелика Тупицына.

"Арктический десант" — победитель гранта международного конкурса "Православная инициатива". Его команда высаживается в труднодоступных районах Арктики и помогает коренным малочисленным народам Севера в сохранении языка и культуры, проводит скрининг здоровья, открывает детские лагеря и снимает документальные фильмы. "Десант" привозит в арктические районы канцелярские товары, книги, лекарства и продукты. Закупать все это помогает синодальный отдел Русской православной церкви по благотворительности, а часть средств идет от сборов на одной из краудфандинговых платформ, где авторы творческих, социальных, научных и бизнес-инициатив собирают деньги на свои проекты.

В этом году команда посетила поселок Черский — райцентр Нижнеколымского района на северо-востоке Якутии. В поселении находится один из старейших приходов в епархии. Часто ездить туда священникам не удается: Черский — дорогое направление: чтобы добраться туда, нужно 3,5 часа лететь на самолете из Якутска в город Среднеколымск, а оттуда — 2,5 часа вертолетом до Черского.

"Вижу, что из Арктики уезжает много людей. Но Черский, который считается не самым успешным поселением, не производит такого впечатления. Хоть люди там и живут на чемоданах, в своих домах они делают вполне приличный ремонт. Из этого я сделала вывод, что оттуда так массово уезжать не собираются", — уверена монахиня.

"Важно говорить открыто"

Монахиня Елисавета побывала с миссией и в Усть-Майском районе, который находится относительно недалеко от Якутска. Хотя "относительно недалеко" в этих краях — это 376 км по трассе, которые разделяют Якутск и райцентр Усть-Мая. Примерно столько между Москвой и Липецком.

"Пришли мы со священником в местную больницу в поселке Эльдикан. Когда увидела, как там работают, руки опустились, — вспоминает монахиня. — Один врач на все случаи жизни, советское здание со вспученными полами, оборудования нет. В таких условиях нужна хорошая диагностика, и мы им привезли кардиограф. Небольшая помощь, но они теперь смогут диагностировать инфаркты. Убеждена, что о проблемах Арктики важно говорить открыто, а не замалчивать".

В состав "Арктического десанта" входят не только врачи, но и работники культуры. В тот же Усть-Майский район с ними ездил хор Якутской филармонии. Еще одно направление "десанта" — работа с юными талантами. В прошлом году ездили в Эвено-Бытантайский район (улус), где встретили удивительно талантливых детей. "Некоторые были самоучками, а с некоторыми занимаются в местном доме детского творчества. Мне кажется, для ребят это — единственная отдушина, ведь развлечений в арктических поселках нет. То есть, конечно, дети летом заняты сенокосом, сбором ягод, рыбалкой, но вот зимой делать там нечего", — объясняет матушка Елисавета.

В местном детском центре дети рисуют, занимаются национальными танцами, поют, играют на музыкальных инструментах, учатся SMM — при почти полном отсутствии интернета. "Арктический десант" передал им ленточную пилу для художественной резьбы по дереву.

Летний детский лагерь в Верхоянске, организованный "Арктическим десантом" © Личный архив монахини Елисаветы (Сеньчуковой)

"К сожалению, финансирование центра — это отдельная, очень грустная песня. Это бюджетное учреждение, но бюджета хватает только на "коммуналку", зарплаты и бумагу. Даже предметы для рисования покупают за счет родителей или педагогов. Есть ли канцтовары в улусе, я не знаю. Наверное, есть, но нам, когда мы подарили нескольким детям школьные принадлежности, были очень благодарны. Сейчас их преподаватель Мир Николаевич хочет учить детей работе с холстом и маслом, покупать все придется в городе, — добавляет монахиня. — В Арктике живут рвущиеся к творчеству ребята. Попробуем сделать их жизнь веселее".

Православие на Севере

На Севере священников мало. За полярным кругом в Якутии есть только два храма — в поселке Батагае Верхоянского района и в селе Хонуу в Момском районе. "В Черском не ощущаешь себя каким-то миссионером. Там прихожане сами весь поселок "отмиссионерили" — мы в общей сложности человек 25 крестили. И на литургиях причащались, как в кафедральном соборе. И еще — это первое место, где от нас прямо потребовали вечерней службы. Самое потрясающее — в храм люди хотят идти всегда", — вспоминает монахиня.

В годы советской власти в Якутии закрыли большинство церквей. Оставался только один храм — в самом Якутске. "С точки зрения церкви это была выжженная земля. И здесь людям приходилось учиться с нуля. Сегодня в Якутии открыто более 150 храмов. Если обратиться к истории, Русская православная церковь всегда старалась сохранять национальные культуры и языки. И это мы видим на примере Якутии", — считает монахиня. Как доказательство ее слов — богослужения на якутском языке, которые проводят сразу в нескольких храмах республики.

"К сожалению, Библия не переведена на языки народов Севера. Только Евангелие переведено на эвенский и эвенкийский языки. Каждый раз, когда мы приезжаем в стойбища оленеводов или арктические поселки, дарим детям и взрослым эти переводы", — делится матушка Елисавета.

Несколько месяцев назад в Якутскую епархию обратились из общины юкагиров — малочисленного народа, живущего в основном в бассейне реки Колымы. Они попросили перевести Библию на их язык. Монахиня Елисавета надеется, что все получится и начнется перевод священной книги на языки народов Севера.

"Мне нравится миссионерская работа, какие-то вещи понимаешь интуитивно, но, конечно, нужно много изучать. Очень хочется людям помогать, — говорит монахиня. — Я очень рада, что приехала в Якутию, здесь живу и работаю".

Дмитрий Осипов