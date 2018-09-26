Росатом ставит своей основной задачей развитие в Арктике круглогодичной навигации

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", как главный хозяйствующих субъект Арктики, видит свою основную задачу в обеспечении круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Об этом сообщил заместитель генерального директора - руководитель дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша на пленарном заседании форума "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики".

"Создается арктический хозяйствующий субъект, который будет в комплексе отвечать за развитие всей инфраструктуры. Мы точно уже сейчас должны ставить задачу круглогодичной навигации по всей трассе. А это сразу надо смотреть, что будет с проливом Санина, его отмерить, обеспечить соответствующими системами позиционирования, с точностью не меньше метра желательно вынос кормы", - сказал Рукша.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект, определяющий полномочия Росатома в сфере развития и функционирования Севморпути (СМП) и прилегающих территорий.

Документом предлагается сосредоточить ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории СМП и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов, в рамках одного инфраструктурного оператора - Росатома. Законопроектом также предусмотрено, что полномочия по нормативно-правовому регулированию судоходства по Севморпути, выполнение международных обязательств РФ, контрольно-надзорные функции, в том числе утверждение стандартов и требований, связанных с безопасностью мореплавания и другие, осуществляет Минтранс России.

Рукша пояснил, какие полномочия будут возложены на Росатом и Минтранс. "Само выполнение: строительство, развитие инфраструктуры - это за "Росатомом". Стандарты, нормативная база, законы соответствующие, выполнение международных обязательств от имени морской администрации России - это все в Минтрансе. Обычное разделение тех, кто хозяйствует, и тех, кто наблюдает, обеспечивает соответствующие требования к судоходству, к безопасности судоходства, это все по-прежнему в Минтрансе", - сказал он.

По словам Рукши, вопрос обеспечения судоходства крайне важен, так как порядка 50 судов находятся в Северном Ледовитом океане на акватории Северного морского пути. "Вопрос крайне важен, потому что мы не можем допустить никакой мелкой аварийной ситуации. С другой стороны, мы должны обеспечить все проекты, потому что, сами понимаете, бизнес не может ждать неделями. Был случай в зимней навигации того года, когда судно простояло почти 31 сутки в ожидании ледокольной проводки", - пояснил Рукша.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.