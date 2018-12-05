В Госдуме сообщили, что закон об Арктике будет приниматься в особом порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Принятие закона об Арктических территориях РФ будет проходить в особом порядке - с привлечением к обсуждению экспертных советов, органов власти субъектов и так далее, из-за его важности для северных регионов страны. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее".

"В законе заинтересованы все российские регионы, и не только арктические, но и приарктические, поэтому технология его принятия будет особая: мы будем проводить специальные парламентские слушания, будем получать заключения от органов исполнительной и законодательной власти, субъектов РФ, общественной палаты, экспертные советы и советы федерации ГД будут также его рассматривать, помимо того, что комитеты Госдумы. В этом особенность", - сообщила она.

По словам Пивненко, закон о развитии Арктических территорий РФ не могут принять уже около пяти лет, хотя в нем есть острая необходимость. "Первые варианты этого законопроекта были раскритикованы всеми регионами РФ и нашими экспертами, потому что там просто не была представлена социальная часть, которая касается жизни в условиях Арктики населения, тех людей, для которых это родная земля, и которые не собираются оттуда уезжать", - пояснила она.

Кроме того, в первоначальном варианте не были учтены особенности проживающих в Арктике коренных малочисленных народов, которые, как правило, ведут кочевой образ жизни. "В том виде, в котором законопроект был, он никуда не годится, забыт был человек, живущий в Арктике. Поэтому его и не приняли, развернули. Сейчас я знаю, что готов новый вариант, мы ждем, когда придет он в Госдуму", - согласен с ней и специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

По его словам, в новом варианте законопроекта в том числе с помощью общественности удалось решить вопросы, связанные с сохранением социальных выплат для людей, живущих на Крайнем Севере, особенно коренных малочисленных народов. "Коренные малочисленные народы Севера, [по ним] мы здорово боролись для того, чтобы их не трогали с пенсионным возрастом, разъясняя, что эти люди живут в тяжелых условиях", - добавил он.

Пивненко отметила, что новый вариант законопроекта сейчас проходит ряд согласований в правительстве РФ, после чего должен поступить в Госдуму, где начнется его обсуждение. При этом, по словам президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игоря Шпектора, материалы для принятия закона были подготовлены уже давно. "Я участвую во всех рабочих комиссиях по разработке, все подготовлено - но закона по-прежнему нет. А в этом законе есть ответ на все вопросы, в том числе по коренным народам", - уточнил он.

Преференции из-за тяжелых условий

Помимо социального блока обновленный законопроект затрагивает темы районирования Арктических территорий. Определение их границ, выделенных на основе природно-климатических, медико-биологических, социально-экономических характеристик, нужны для того, чтобы ввести для этих территорий преференции, связанные с экстремальными условиями, отмечает Пивненко.

"Например, это могут быть налоговые послабления, могут быть инвестиции на основе государственно-частного партнерства в приоритетном порядке, опорные зоны, которые под особым вниманием государства должны быть. Конечно, это более высокий уровень финансовой обеспеченности населения по тем стандартам, которые должны превышать не только средние показатели, но и показатели сегодняшних регионов Крайнего Севера", - считает собеседница агентства.

Пивненко отметила, что работа по определению границ экстремальных регионов Арктики была уже проведена, в ней участвовали 43 научных организации федерального центра и научные центры Севера РФ. "Эти материалы оформлены в виде законопроекта, и уже больше 10 лет, лежат в кабинете у меня", - говорит она.

В то же время, по мнению некоторых экспертов, для развития Арктики можно использовать советский опыт в этой сфере. "В свое время, в начале советских первых лет работал Совнарком Севморпуть, который в себе совмещал все функции по Арктике, начиная от безопасности, заканчивая добычей, транспортировкой, созданием инфраструктуры и т.д. может быть сейчас имеет смысл создать такую организацию, пусть это будет Госкорпорация или частно-государственное партнерство", - высказал мнение заведующий кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Слепенчук.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.