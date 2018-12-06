Власти Петербурга призвали решать проблемы в Арктике через федеральную структуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Специальная государственная структура должна быть создана для решения ключевых проблем и развития арктических территорий России, такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Кучерявый. По его словам, это может быть как отдельное министерство, так и федеральное агентство.

"Решение проблем и развитие Арктики начнется лишь только тогда, когда будет создан федеральный орган исполнительной власти, который будет заниматься не только северным морским путем (СМП), но и развитием территорий, будет строить новые системы связи, новые города, поселки, будет создавать новую транспортную инфраструктуру, автомобильные и железные дороги", - сказал Кучерявый в кулуарах форума "Арктика: настоящее и будущее".

Он отметил, что создание единого оператора Севморпути является лишь первым шагом для создания единой структуры, которая должна заниматься всеми вопросами Арктики. "Это лишь первый шаг на пути решения проблем координирования и управления арктическим регионом, частью которых является Севморпуть. Важно понять, что органом, координирующим все решения в Арктике, должна быть федеральная структура", - подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, это может быть любое структурное подразделение правительства России, обеспеченное всеми необходимыми полномочиями. "Оно может быть создано в виде федерального агентства, в виде федеральной службы или, учитывая степень важности, оно может быть и министерством: в зависимости от обстоятельств, сложности задач, которые нужно будет построить на перспективу", - отметил собеседник агентства.

Арктическое право

Одним из важных вопросов, требующих согласованных усилий, является работа над правовыми аспектами развития Арктики. "Как одна из мер может быть создан централизованный исполнительный орган, который контролировал бы все эти вопросы в задачу которого входило бы разработка необходимой нормативно правовой базы", - поделился своим мнением старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры" Алесей Карчемов.

По его словам, сегодня работа над законодательной базой работы в арктических морях выходит на первый план, поскольку к этому аспекту приковано внимание международного сообщества.

"Международное сообщество говорит об экологической безопасности, поскольку именно экологическая безопасность актуальна для всех стран. На этом фоне вводят соответствующие требования и ограничения, например, запрет использования тяжелого топлива, мазута. На каком-то этапе надо понимать, что это может не соответствовать национальным интересам Российской Федерации. Здесь надо думать на два шага вперед, Россия должна активнее участвовать в разработке", - сказал Карчемов.

Преодоление разногласий

О необходимости координации усилий всех участников хозяйственного освоения Севера заявил на площадке форума замглавы дирекции Северного морского пути Максим Кулинко.

"Мы видим, чтобы [развитие Северного морского пути] состоялось, должна быть консолидация общих усилий. Пока разносторонние ведомственные интересы не дают [меры по поддержке развития СМП] увязать, поэтому давайте все проанализируем, те проекты, которые будут реализоваться и реализовываться, подумаем как мы вместе можем им помочь", - заявил он.

Важной темой, требующей общих усилий государства и бизнеса, является поддержание портовой инфраструктуры в Арктическом регионе. Такое мнение высказал заместитель генерального директора по флоту ФГУП "Росморпорт" Василий Стругов.

"Все мы говорим о том, что есть большие порты в Арктике, которые развиваются, но у нас много таких портов, которые не то что заброшены, они позабыты. Очень хотелось бы, чтобы крупные компании про них не забывали и поддерживали", - сказал Стругов.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.