Инфраструктура Архангельска готова к проведению Арктического форума 2019 года

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Инфраструктура Архангельска готова к проведению Арктического форума, который пройдет в регионе в 2019 году. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Мы реализовываем утвержденные планы по улучшению жилищной и транспортной инфраструктуры Архангельска согласно графикам и в целом готовы к проведению форума. Есть ряд технических вопросов, связанных с федеральными объектами, но мы движемся к их решению в самые короткие сроки", - сказал Орлов.

По его словам, в аэропорту выполнены работы по ремонту покрытий взлетно-посадочной полосы, завершено благоустройство привокзальной площади, зоны парковки. Благодаря расширению Ленинградского проспекта время переезда между объектами Форума будет значительно сокращено. Заасфальтировано 5 тыс. кв м площади перед Морским-речным вокзалом, проведены дорожно-ремонтные работы в районе САФУ. В июне в Архангельске введена в эксплуатацию четырехзвездочная гостиница Novotel. Кроме того, готовится к вводу общежитие САФУ на 228 номеров.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 321 млн рублей на капитальный ремонт помещений Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. В рамках капремонта помещения университета должны быть приведены в "соответствие с правилами и нормами, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию" для проведения форума.

Пятый Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" состоится в Архангельске 9-10 апреля 2019 года. Форум проводится раз в два года. Это крупнейшая площадка для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.