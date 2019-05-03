Канада намерена обсудить на Арктическом совете проблемы изменения климата

ОТТАВА, 3 мая. /ТАСС/. Канада планирует обсудить тему изменения климата и проблемы коренных жителей Севера на предстоящей встречи глава МИД стран Арктического совета в Рованиеми 6-7 мая. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского министра иностранных дел Христи Фриланд.

"Арктика - это уникальный регион, который сталкивается с уникальными проблемами", - сказала она. По словам министра, в частности, в Арктике ускоренными темпами происходит изменение климата и это напрямую касается всех стран региона, а также коренных жителей Крайнего Севера. "Министерская встреча стран Арктического совета дает нам возможность обсудить эти проблемы с другими арктическими странами и представителями коренных народов", - отметила Фриланд.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Членами совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.