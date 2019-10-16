Севфлот проверил в Арктике возможности бутылочной почты и долгого хранения продуктов

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Участники экспедиций Северного флота впервые начали в Арктике ряд уникальных экспериментов, в том числе отправление писем в бутылках и создание склада продуктов для долгого хранения. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе флота после подведения итогов комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа на спасательном буксирном судне "Алтай".

"В ходе комплексной экспедиции начаты два исторических эксперимента: с бутылочной почтой (отправлено восемь писем) и с закладкой символического продуктового депо", - сообщили в пресс-службе.

Вскрыть склад продуктов намечено спустя не менее чем 50 лет. Это позволит оценить возможности хранения на архипелаге консервированных продуктов на открытом грунте.

Письма в бутылках позволят понять эффективность такого известного с древних времен способа сообщения. Каждое письмо содержит информацию о том, где оно было "отправлено" и данные для связи, чтобы нашедшие смогли сообщить о находке.

Масштабная экспедиция

Экспедиция на судне "Алтай" была завершена в сентябре. Было пройдено почти 4,5 тыс. миль. В рамках географических исследований выполнены съемки рельефа дна на маршруте протяженностью 4,5 тыс. км, запущены 18 разовых дрейфовых океанографических станций, две грунтовые станции, осмотрены с моря и на берегу 128 геодезических пунктов и навигационных знаков. Были определены координаты 14 географических точек в разных частях архипелага Земля Франца-Иосифа, подготовлены корректура в лоции Баренцева и Карского морей, а также в три морских пособия и восемь навигационных карт. Проводились гидрометеорологические и магнитные наблюдения, исследования радионавигационных и спутниковых систем.

Благодаря экспедиции на картах появятся ряд новых объектов. "Отмечена устойчивость существования (с 2013 года) нового острова в заливе Гунтера архипелага Земля Франца-Иосифа. Данный остров в дальнейшем планируется описать и нанести на карты", - сказали на флоте.

Кроме того, визуально подтвержден факт разрушения полуострова Месяцева острова Ева-Лив. "Образовавшийся остров имеет дальнейшую тенденцию к разрушению, скорее всего, его ждет судьба острова Перламутровый, то есть полное исчезновение", - сообщили на флоте.

Как ранее сообщал флот, гидрографы открыли пять новых островов в бухте Визе возле полуострова Матусевича острова Северный архипелага Новая Земля, площадь большего из них составила более 53 тыс. кв. м. Полуостров Литтрова архипелага Земля Франца-Иосифа в результате исследований был "переквалифицирован" в одноименный остров. Выполнен маршрутный промер из бухты Суровой в залив Гидрографов по проливу, отделяющему остров Галля от острова Литтрова. Уточнена максимальная глубина Баренцева моря в проливе Кембридж архипелага Земля Франца-Иосифа. По предварительным расчетам, она составляет 632 м (ранее считалась 627 м).

Открыли участники экспедиции и ряд новых маршрутов для судов. Впервые в истории выполнен маршрутный промер по всей протяженности пролива Северо-Восточный, что дало представление о распределении глубин и возможностях здесь судоходства. Аналогичная работа выполнена в северной части пролива Бута между островом Грили и островом Угольные Копи. "Алтай" прошел по обоим проливам, ранее здесь бывали только мелкосидящие промысловые суда. Кроме этого, маршрут для судов с большой осадкой выявлен и в проливе Неймаера.

Исторические исследования

Экспедиция была приурочена сразу к нескольким историческим датам: 90-летию первого поднятия флага СССР над архипелагом, 100-летию гидрографической службы Северного флота, 105-летию первого поднятия флага России над архипелагом и 145-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа. Участники провели и ряд археологических и исторических работ.

Маршрут экспедиции проходил в районах, связанных с историей освоения архипелага. Основные усилия были сосредоточены на исследованиях в ходе рейдовых действий маршрутов экспедиции Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, перехода штурмана Валериана Альбанова к Земле Франца-Иосифа, а также экспедиций Циглера.

В рамках исторического блока экспедиции состоялось более 25 высадок на острова. Были проверены ряд версий, связанных с историей изучения архипелага. В частности, установлено, что мыс Оргель на острове Вильчека географически не совпадает с мысом, названным там первооткрывателем архипелага Юлиусом Пайером. Такое же несоответствие выявлено для мысов Флигели и Баттенберг.

Изучена на местности версия о возможном нахождении на мысе Флора писем штурмана Альбанова с погибшей шхуны "Святая Анна", история плавания на которой легла в основу знаменитого романа Вениамина Каверина "Два капитана". Здесь же определено перспективное место для проведения археологических изысканий - озерцо возле так называемого камня Герты. Обследование ледника восточнее безымянной бухты, где были обнаружены в 2010 году останки участника береговой группы Альбанова, позволило участникам экспедиции выдвинуть предположение, что данный ледник проходим и следы партии следует искать далее в направлении мыса Гранта. Также экспедиция искала могилу матроса Ольгерда Нильсена из группы Альбанова на острове Белл, сведения о ее предполагаемом обнаружении не подтвердились.

Кроме этого, обследовали два мест размещения продуктовых депо экспедиции Юлиуса Пайера, осмотрели текущее состояние места захоронения машиниста Отто Криша шхуны "Адмирал Тегетгоф" и поиск знаков, оставленных экспедицией Джексона в районе мыса Брюса и полуострова Армитедж. По имеющемуся рисунку Пинегина локализовано предполагаемое место захоронения легендарного полярника Георгия Седова. По мнению участников экспедиции по результатам осмотра, вероятность сохранения останков руководителя первого российского похода к полюсу практически нулевая.

На грани исчезновения

Обследование лагеря экспедиции Циглера на мысе Пологий острова Алджера показало, что море здесь продолжает разрушать берег, а потому следует обратить внимание археологов на возможную утрату данного исторического объекта. Кроме того, обнаружено, что в связи с постепенным таянием на поверхности появляются новые предметы, имеющие историческую ценность. Угроза утраты стоит и перед депо экспедиции Болдуина на острове Грили.

Всего в ходе рейдовых действий береговые группы экспедиции преодолели около 50 км по пересеченной местности. Ряд собранных на высадках предметов может быть использован для передвижных экспозиций флота и Национального парка "Русская Арктика". Вывезенные артефакты, в частности из вещевого депо на острове Грили, над которыми возникла угроза утраты при дальнейшем нахождении вблизи моря, будут также переданы в фонды парка.

При проведении памятных мероприятий на острове Пахтусова, на открытых островах и на мысе Флигели участники экспедиции заложили так называемые капсулы времени - компакт-диски с фотографиями, сделанными непосредственно во время высадок, а также краткими текстовыми сообщениями и памятным вымпелами гидрографической службы Северного флота, посвященными ее предстоящему 100-летнему юбилею.

Проводились и биологические наблюдения. Так, участники обнаружили новое, ранее неизвестное лежбище моржей у острова Харли, что позволило подтвердить имеющиеся данные о стабильном состоянии популяции атлантического моржа, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. На берегу во время одной из высадок были обнаружены останки ранее не встречавшегося в данных местах кита бутылконоса. Информация об этом будет проверена по результатам изучения фрагментов животного в камеральных условиях.

Работы планируется продолжить в следующем году.