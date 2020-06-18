"Думала, будет приключение, а оно стало жизнью". О главном кардиологе Сибирской Арктики

В России более 40% людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, умирают от артериальной гипертонии. В Арктике эта болезнь имеет свои особенности: она развивается незаметно и "сжигает" молодых и сильных людей за считаные годы. Обнаружить заболевание, научиться его диагностировать и найти способ обезопасить от него вахтовиков и жителей позволили исследования профессора Людмилы Гапон

Врач и исследователь рассказала, как авантюра молодой студентки обернулась спасением тысяч жизней, есть ли связь между вестернами и продолжительностью жизни коренных народов Арктики и может ли компьютер заменить кардиолога. Судьба в газетном объявлении Сейчас за плечами Гапон сотни научных работ, в подчинении — десятки лучших кардиологов Тюмени и исследовательская станция, оснащению которой позавидуют многие клиники. Но началось все, как говорит профессор, с авантюры и страстной любви к науке. "Я родилась на Западной Украине, в 1973 году окончила Черновицкий мединститут и работала врачом скорой помощи. Во время учебы в институте собрала материал на кандидатскую диссертацию по специальности "патофизиология". Работая врачом скорой помощи, защитила кандидатскую диссертацию. Уже тогда я поняла, что врачевание — это мое, а наука, которой я должна заниматься, должна быть клинической наукой", — рассказывает Гапон.

Описание Ассистентка Людмила Гапон помогает принимать госэкзамены на кафедре госпитальной терапии Тюменского медицинского института © Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН

В 1978 году, читая медицинскую газету, Людмила увидела объявление Тюменского мединститута: открывался конкурс на должность ассистента кафедры. "Я выиграла и поехала. Я никогда не была в Сибири и даже не знала, что такое Сибирь. Для всех родственников и знакомых это было как путешествие за тридевять земель. Я думала, что обрету медицинский опыт на более высоком качестве и останусь здесь на несколько лет. Думала, что это будет приключение, а в итоге оно превратилось в жизнь", — вспоминает ученая. Клинической наукой в Тюмени для Людмилы Гапон вовсе не сразу стала кардиология. Сначала была печень — ее первая научная работа в заснеженном сибирском городе нефтяников была о циррозе. В 1986-м предложили еще одну авантюру: бросить все и пойти в новый кардиоцентр (ныне Филиал Томского национального исследовательского медцентра РАН "Тюменский кардиологический научный центр"). "То отделение, которое я возглавила, — отделение артериальной гипертонии — представляло собой письменный стол и три стула. Все надо было начинать с нуля", — вспоминает Гапон.

Описание Первые доктора и научные сотрудники Тюменского кардиоцентра сразу после его открытия в 1986 году. Людмила Гапон (в нижнем ряду первая слева) возглавляет отделение, в котором на тот момент были только стол и стул © Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН

Так молодая врач стала развивать региональную медицину на территории протяженностью более двух тысяч километров — от Тюмени до Северного Ледовитого океана. Нужно было ездить с экспедициями за полярный круг — в поселке Ямбург, где добывают природный газ, обследовать вахтовиков. "Это сейчас у нас есть там исследовательский центр, и я уже последние несколько лет не езжу в Ямбург, а экспедиции летают спецбортом "Газпрома" сразу в поселок. А тогда надо было лететь до Нового Уренгоя и дальше добираться на автомобиле. Я до сих пор, спустя 30 лет, помню свою первую поездку — тундра очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Мы привыкли фокусировать свой взгляд на чем-то, а там просто не на чем его сфокусировать — бескрайние моря мха и изредка карликовые березки", — вспоминает Гапон. Машина времени для болезней По "северной" тематике в Тюменском кардиологическом научном центре Людмила Гапон создала целый коллектив. Ключевое направление было одно: механизмы формирования артериальной гипертонии и атеросклероза. Одни ученые изучали особенности вахтово-экспедиционного труда на Севере, другие уделяли особое внимание нарушениям суточного ритма у больных артериальной гипертонией на Севере, а третьи сосредоточились на особенностях артериальной гипертонии у коренных жителей Ямало-Ненецкого округа, которые изменили образ жизни с кочевого на оседлый и перешли на европейский тип питания.

Описание Первая экспедиция кардиологов в Ямбург, 1991 год. Врачей для вахтовиков везли до Тюменского Севера на грузовом самолете © Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН

Обычно болезнь развивается длительно и ее можно обнаружить по высокому артериальному давлению — от 120–130 на 80 до 140 на 90 мм рт. ст. Если вовремя начать лечение, то болезнь можно остановить, не дать ей вывести из строя органы-мишени — сердце, почки, головной мозг, сосуды. "В Артике у молодого человека все осложнения артериальной гипертонии проявятся раньше — через два-три года. Если он не будет соблюдать режим и вовремя принимать назначенные препараты, заболевание очень быстро поразит органы-мишени — прежде всего левый желудочек сердца и сонную артерию. На Большой земле, например в Тюмени, болезнь бы развивалась 12−15 лет. Кстати, поражения органов при артериальной гипертонии развиваются уже при относительно невысоком уровне артериального давления — 145–150 мм рт. ст. Тут нужен комплекс диагностических мер", — пояснила Гапон. Патенты, патенты и еще раз патенты Дальнейшие открытия, сделанные благодаря постоянному наблюдению за пациентами, шли один за другим. К 2020 году Гапон удалось задокументировать более чем в ста научных работах причины, по которым развивается заболевание у жителей Тюменского Севера. Ученая выяснила, что на развитие болезни влияют и холодный климат, и атмосферное давление, и стресс от жизни в тяжелых условиях, и вредные привычки, и даже полярные дни и ночи. "Артериальное давление ночью у человека снижается на 20% — организм отдыхает. Однако в Арктике оно всегда поддерживается на одном уровне, что очень плохо", — уточнила она. В 2005 году был получен первый патент — новая методика для лечения пациентов. "Раз болезнь протекает иначе, то и лечить ее надо по-другому. Мы проверяли различные классы препаратов, которые входят в стандарты и методические рекомендации. Наши работы показали, какие из них самые предпочтительные. Они снижают артериальное давление, профилактируют органы-мишени и больше остальных влияют на сердце", — поясняет исследователь. Сейчас данного рода препараты используют почти для всех пациентов с артериальной гипертонией, проживающих на севере Тюмени, что позволяет существенно продлить им жизнь. Чтобы документы не терялись В 2005 году благодаря просьбам Людмилы Гапон решилась проблема с диагностикой артериальной гипертонии — в объединении "Ямбурггаздобыча" появилось самое современное оборудование, позволяющее быстро и качественно ставить диагноз жителям вахтовых поселков: мониторы артериального давления, мониторы ЭКГ, ультразвуковые аппараты. Тогда же в вахтовом поселке было создано стационарное отделение. Очень важно, что эти комплексы современного оборудования позволяют не только максимально точно диагностировать артериальную гипертонию, но и одновременно обследовать органы-мишени. В 2010 году также по инициативе профессора Гапон начали создавать электронную базу данных больных артериальной гипертонией в Ямбурге. "За год половина истории болезни в бумажных носителях теряется, к тому же, как это обычно бывает, какие-то данные устарели, а новых не появилось. Моя программа для ЭВМ — это электронная картотека, которая подробно отражает не только анамнез, но и все результаты анализов, результаты проводимых исследований, а также позволяет отследить состояние здоровья в режиме реального времени, а значит, очень быстро среагировать при ухудшении показателей здоровья, а не ждать возвращения человека из Арктики. Это дает возможность продлевать и улучшать жизнь пациентам", — рассказала Гапон.

Описание Людмила Гапон (в нижнем ряду вторая справа) вместе со штатом работников отделения артериальной гипертонии, 2018 год © Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН