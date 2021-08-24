Атомная подлодка "Кузбасс" вернулась на Камчатку после выполнения задач в море

ТАСС, 24 августа. Атомная подводная лодка"Кузбасс" Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования на Камчатку после длительного выполнения задач в море, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В пункте постоянной дислокации подводных сил Тихоокеанского флота моряков-подводников встречали командование объединения, офицеры штаба, администрация Вилючинского городского округа, ветераны флота, юнармейцы, родные и близкие. Командир атомной подводной лодки "Кузбасс" доложил, что личный состав поставленную задачу выполнил, здоров и готов к выполнению новых приказов", - сообщила пресс-служба.

Традиционно экипажу вручили жареного поросенка.

Атомная подводная лодка "Кузбасс" - многоцелевая атомная подводная лодка третьего поколения проекта 971 "Щука-Б". Она обладает высокой скрытностью, способна погружаться на глубину до 600 м, а автономность ее плавания составляет 100 суток.