Разработчик рассказал о возможностях управления беспилотниками "Орион"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Один пульт управления беспилотником "Орион" позволяет управлять сразу несколькими такими аппаратами. Об этом сообщил ТАСС гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков на форуме "Армия".

"Орион" и сейчас имеет возможность с одного пульта управления управлять несколькими аппаратами одновременно. Это, конечно, не рой, это просто выполнение определенных задач", - сказал Богатиков.

По словам гендиректора, роевое применение беспилотных летательных аппаратов имеет большую перспективу для решения различных задач, в том числе подавления хорошо эшелонированной системы противовоздушной обороны и ее прорыва. "Орион" немного другие задачи решает, хотя может управляться в группе", - подытожил он.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. По данным "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию Ростех), беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В то же время в Вооруженные силы России комплекс поступает в ударном варианте.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.