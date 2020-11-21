Новый гидрографический катер "Александр Макорта" приняли в состав Северного флота

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Новый большой гидрографический катер "Александр Макорта" после торжественной церемонии подъема военно-морского флага принят в состав Северного флота. Об этом в субботу сообщает пресс-служба флота.

"Сегодня в главной базе Северного флота - Североморске - состоялась торжественная церемония подъема флага гидрографической службы Военно-морского флота России на большом гидрографическом катере проекта 19920 "Александр Макорта". С подъемом флага катер официально вошел в состав 44-го района гидрографической службы Северного флота", - сказано в сообщении.

Церемония прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Он поздравил моряков с этим событием и выразил надежду, что экипаж катера внесет достойный вклад в изучение морей Арктики.

Наименование "Александр Макорта" присвоено судну в знак признания заслуг и увековечения памяти известного гидрографа, контр-адмирала Александра Павловича Макорты. На рубеже 80-х - 90-х годов он возглавлял Гидрографическую службу Северного флота, под его руководством проводились исследования внешней границы континентального шельфа России.

Большой гидрографический катер "Александр Макорта" построен на судостроительном предприятии "Окская судоверфь" в Нижегородской области. Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей, позволяет обеспечивать постановку, съемку, обслуживание и ремонт береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также доставлять личный состав, специальное оборудование и грузы на необорудованное побережье.