В России отмечают День ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Около 6 тыс. военнослужащих встретят в четверг, в День ракетных войск стратегического назначения (РВСН), свой профессиональный праздник на боевом посту, сообщили в Минобороны РФ.

"Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находятся около 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, в настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, среди которых комплексы стационарного шахтного базирования - "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс", а также мобильные "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

В Минобороны также добавили, что поставки пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами обеспечили устойчивые темпы перевооружения группировки. "Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания", - подчеркнули в Минобороны.

День Ракетных войск стратегического назначения ежегодно отмечается в РФ 17 декабря. РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, которые находятся в постоянной готовности. Свою историю они ведут с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками и образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.