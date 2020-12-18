Крупнейший в РФ центр скалолазания и конноспортивный комплекс появятся у ЦСКА в 2021 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в России центр скалолазания, а также конноспортивный комплекс будут построены для ЦСКА в Москве в 2021 году. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в интервью газете "Красная звезда".

"Здание центра скалолазания станет крупнейшим в стране. Это будет уникальный объект в масштабах российского и мирового скалолазания <…> Ввод в эксплуатацию ожидаем в июле 2021 года", - сказал Панков.

По его словам, благодаря этому комплексу военнослужащие, команды ЦСКА и спортсмены сборной России смогут полноценно заниматься этим видом спорта и проводить армейские и международные соревнования.

Он рассказал, что строительство конноспортивного комплекса обеспечит возможность проведения учебно-тренировочных занятий и сборов спортсменов и воспитанников спортивных школ в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по конному спорту.

"Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2021 года", - проинформировал замминистра.