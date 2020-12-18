Евкуров заявил, что пандемия не повлияла на боевую подготовку войск в 2020 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса нового типа не сказалась на результативности боевой подготовки российских войск в 2020 году. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете "Красная звезда" сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки, сложившейся в 2020 году, интенсивность и качество подготовки войск не только не снизились, а был отмечен пятипроцентный рост числа межвидовых учений по сравнению с предыдущим годом. Конечно, часть из ранее спланированных мероприятий нам пришлось перенести с зимы на лето, но ни от одного из них мы не отказались", - проинформировал Евкуров.

По его словам, в 2020 году было проведено более 18 500 основных мероприятий боевой подготовки. "В сравнении с 2019 годом этот показатель вырос на 3% (в 2019 году было 18 тыс.). Для примера, средний налет у летчиков вырос на 2% (в 2020 году - 82 часа, в 2019 году - 80 часов), наплаванность экипажей надводных кораблей увеличилась на 11% (в 2020 году - 14 136 суток, в 2019 году - 12 656, а количество прыжков с парашютом в ВДВ превысило показатели 2019 года на 5% (в 2020 году - 183,5 тыс., в 2019 году - 175,4 тыс. прыжков)", - сообщил Евкуров.

"Все это позволяет с уверенностью утверждать, что задачи, поставленные руководством страны на 2020 учебный год, в Вооруженных силах выполнены", - подытожил заместитель министра.