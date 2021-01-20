Инженерные войска обезвредили более 7,7 тыс. предметов при ликвидации пожара под Рязанью

ТАСС, 20 января. Инженерные войска РФ обезвредили более 7 700 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара под Рязанью в октябре 2020 года. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Что известно о пожаре на складе боеприпасов под Рязанью

"При ликвидации последствий взрыва на арсенале в Рязанской области инженерными подразделениями в период с 7 по 30 октября 2020 года очищено свыше 1 025 га территории, обнаружено более 7 700 взрывоопасных предметов", - проинформировал Ставицкий.

По его словам, личный состав инженерных войск выполнял задачу на наиболее засоренных участках в очагах разлета боеприпасов.

7 октября 2020 года в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, начались взрывы боеприпасов, был введен режим ЧС. Пожар был потушен 9 октября, тогда же в регионе был снят режим ЧС. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. По данным регионального правительства, в ближайших населенных пунктах было повреждено более 430 строений.

Группировка Минобороны по ликвидации пожара включала свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, четыре вертолета Ми-8 и вертолет Ми-26. Вся авиатехника была оборудована водосливными устройствами. К месту ЧС прибыли 120 специалистов инженерных подразделений и 32 единицы военной и специальной техники, в том числе пять многофункциональных робототехнических комплексов "Уран-6" и "Уран-14", для мониторинга обстановки было задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Инженерные войска РФ 21 января празднуют 320 лет со дня основания.