Бронетехнику времен войны задействовали на исторической реконструкции в парке "Патриот"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бронетанковую технику времен Великой Отечественной войны задействовали при проведении военно-исторической реконструкции в подмосковном парке "Патриот". Объектом реконструкции стала операция "Искра", в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда, сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

По информации военного ведомства, реконструкция прошла в музее под открытым небом "Поле Победы", расположенного на территории музейного комплекса "Дорога памяти". "Около 300 членов исторических обществ приняли участие в реконструкции с точными копиями оружия и около 20 единиц вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, была задействована историческая бронетанковая техника", - сообщили в министерстве.

Как рассказали в военном ведомстве, военно-историческая реконструкция основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны РФ.

Наступательная операция советских войск под кодовым названием "Искра" проводилась с 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия. Она осуществлялась с целью прорыва блокады Ленинграда на участке шлиссельбургско-синявинского выступа под Шлиссельбургом - в самой узкой части выступа германской обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру.

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Была окончательно снята даже теоретическая возможность штурма Ленинграда войсками вермахта - инициатива на северо-западном направлении окончательно перешла к советским войскам. В этой обстановке Ставка Верховного главнокомандования посчитала возможным не только развить достигнутый успех и восстановить контроль над Кировской железной дорогой, но и провести еще более крупномасштабную операцию - полностью снять блокаду Ленинграда и освободить всю Ленинградскую область.