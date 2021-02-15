В Идлибе откроют еще три пункта пропуска из-за критических условий проживания

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Сирии при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) открывают еще три пункта пропуска для передвижения людей через границы Идлибской зоны деэскалации в связи с жалобами жителей на критические условия, сложившиеся из-за санкций США. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В связи с увеличившимся количеством обращений жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о недостатке квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США, властями Сирийской Арабской Республики при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон подготовлены к открытию пункты пропуска в районе населенных пунктов Саракиб, Мизнас и Абу-Азейдин для беспрепятственного передвижения населения через границы Идлибской зоны деэскалации", - сказал Сытник.

По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

"Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сообщил Сытник.