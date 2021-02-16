Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" и ракетные катера Тихоокеанского флота (ТОФ) провели артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого в Японском море. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"В заливе Петра Великого экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости", - сообщила пресс-служба.

Также практические задачи в море, каждый в своем секторе полигона, решали три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил. В сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 катера провели учения по противовоздушной обороне с выполнением комплекса практических артиллерийских стрельб по воздушной цели, роль которой выполнила сбрасываемая парашютная мишень. Катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76 мм по морскому щиту, имитирующему надводную цель условного противника.

Артиллерийские стрельбы прошли в рамках отработки в море элементов второй курсовой задачи, уточнила пресс-служба.