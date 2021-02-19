Глава "Янтаря": 2021-й будет годом модернизации кораблей для ВМФ России

Илья Самарин — о задачах, стоящих перед заводом, а также о том, как идет работа над большими "десантниками" для ВМФ РФ и будут ли достроены сторожевики проекта 11356

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде — единственное подобное предприятие в России, находящееся в незамерзающей части Балтийского моря. Специализируется на постройке фрегатов и больших десантных кораблей. Сравнительно недавно — летом 2020 года — его генеральным директором стал Илья Самарин. До этого он семь лет возглавлял 33-й судоремонтный завод в Балтийске. В своем первом интервью ТАСС он рассказал о задачах, стоящих перед заводом, а также о том, как идет работа над большими "десантниками" для ВМФ РФ и будут ли достроены сторожевики проекта 11356. — Илья Сергеевич, какие главные итоги "Янтаря" в 2020 году? — 2020 год был переломным. После долгого периода, в течение которого завод не сдавал заказы, нужно было экстренно выводить корабли в море. На сдаточную программу повлияла и пандемия. Особенно на траулер-сейнере проекта SK3101R "Василий Каплюк". Достаточно тяжело было собрать сдаточный экипаж.

Оборудование в значительной части иностранное. В условиях закрытых границ тем не менее завод справился, смог выполнить и все требования, связанные с ограничениями въезда в РФ, собрать экипаж, вывести корабль в море

Причем ходовые испытания были проведены всего лишь за пять суток, хотя на предыдущих траулерах этот период занимал месяц. Поэтому особенно радостным событием была сдача "Василия Каплюка", завершение серии, которая состояла из трех кораблей. Для завода это было знаковое мероприятие. В 2020 году также удалось завершить ходовые испытания большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов", подписать приемный акт с заказчиком 15 декабря. Затем корабль готовился к переходу к месту постоянной дислокации и после Нового года совершил его. — Ранее ходили слухи, что "ваш" 33-й завод (СРЗ, которым ранее руководил Самарин — прим. ТАСС) может войти в состав "Янтаря". Что сейчас можете сказать на этот счет?

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— Этот вопрос находится в компетенции руководителя Объединенной судостроительной корпорации — слияние, поглощение, определение концепции. По моему мнению, это неплохая идея — в будущем консолидировать активы 33-го завода и "Янтаря". По крайней мере, будет снижена часть издержек, будет налажено более тесное взаимодействие. Сейчас много говорят о распределенной верфи. Слияние даст возможность использования распределенных активов в интересах как судоремонта, так и строительства. Мы очень тесно взаимодействуем. Используем док вместе. У 33-го СРЗ одни характеристики у двух доков, у нас — другие. Это позволяет нам взаимодействовать при решении задач. — Как идет работа по двум БДК модернизированного проекта 11711? Есть ли трудности с ними? — Трудностей нет. Но любому заводу-строителю хочется строить серийные корабли. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы мы не модернизировали, а получили серию, например, из 14 кораблей, чтобы заменить все десантные корабли прошлых лет постройки на новые. Да, модернизированные корабли проекта 11711 будут намного эффективнее и по водоизмещению, и по десантовместимости. — Чем БДК модернизированного проекта 11711 отличается от стандартного? — Если у стандартных водоизмещение порядка 6 тыс. тонн, то у модернизированных — на 40% больше. Больше главные размерения модернизированного корабля, в том числе длина, скорость чуть больше, мощность главной энергетической установки совершенно другая, потому что корабль больше. Увеличена дальность плавания. Естественно, больше экипаж. Десантовместимость по колесной технике увеличилась на 100%. Улучшено обеспечение навигационной составляющей.

О "десантниках" в составе ВМФ России Сейчас в боевом составе ВМФ РФ находятся два БДК стандартного проекта 11711 — "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Они были переданы флоту в 2018 и 2020 годах соответственно. Корабли стандартного проекта 11711 имеют водоизмещение 6 тыс. тонн, скорость хода 18 узлов, дальность плавания 4 тыс. миль, автономность 30 суток, экипаж 100 человек. Десантовместимость составляет до 13 основных боевых танков, или до 20 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, или до 30 машин, а также до батальона морской пехоты. Продолжение

— Как идет работа по двум корпусам проекта 11356 для ВМС Индии? — Пока все идет в соответствии с теми условиями, которые были продекларированы в международном контракте. Если будут какие-либо изменения, они будут согласованы с заказчиком. — Есть ли понимание, какой будет судьба шестого корпуса проекта 11356? — Мы крайне заинтересованы, чтобы у этого корабля нашелся хозяин. Либо это будет инозаказчик, либо — и нам бы очень этого хотелось — наш ВМФ. Корпус корабля сформирован. При решении вопроса с главной энергетической установкой корабль можно было бы строить дальше. Соответствующие предложения были изложены заместителю министра обороны Алексею Криворучко при его визите на "Янтарь" в октябре прошлого года. Доведен ряд направлений, по которым корабль мог бы быть достроен. Мы ждем решение Минобороны. — В Индии началось строительство двух корпусов проекта 11356. Как завод участвует в этой работе? Не собираетесь ли открывать представительство в Индии? — Я не исключаю, что нас могут привлекать к решению некоторых технических вопросов. Открывать представительство мы не собираемся. Но при необходимости мы готовы командировать туда людей.

Фрегаты проекта 11356 Корабли проекта 11356Р/М — серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, для дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций. Корабли этого типа имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн и могут развивать скорость до 30 узлов. Вооружены ракетными комплексами "Калибр" и "Штиль-1", ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерийскими установками, торпедами и реактивными бомбами. Сейчас в боевом составе ВМФ РФ находятся три корабля проекта 11356. Продолжение

— Нет ли планов продолжения строительства серии проекта 11356 для ВМФ России? Позволяют ли мощности завода в случае необходимости развернуть такую работу? — В ходе упомянутого визита на завод Алексея Криворучко мы среди других поставили вопрос о возможности дозагрузки "Янтаря". На сегодня загрузка есть на один-два года. Уже в конце 2021 года у нас освобождаются стапельные места. В принципе, мы можем дальше строить серию кораблей либо отдельные заказы. Поэтому мы себя и предлагали Министерству обороны как исполнителя контракта на два фрегата, либо это могут быть корветы. Но было бы намного эффективнее, если бы это была серия десантных кораблей.

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