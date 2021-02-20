В России разработали техзадание на новый пистолетный патрон повышенной убойности

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Техзадание на новый пистолетный патрон для спецподразделений, который превзойдет по убойности существующие сейчас аналоги, направлено на согласование в силовые ведомства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В настоящее время происходит ведомственное согласование тактико-технического задания на выполнение инициативной ОКР (опытно-конструкторской работы - прим. ТАСС) по разработке 9х19-мм патрона с повышенными убойными характеристиками. Сроки создания патрона пока не определены", - сказали в пресс-службе.

Разработкой патрона занимается Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в Ростех). Патрон с пулей высокого убойного действия разрабатывается в интересах российских силовых ведомств.

Новый боеприпас должен будет значительно превзойти по убойности патрон калибра 9х19 мм с пулей со стальным сердечником 7Н21, который сейчас является самым мощным пистолетным патроном этого калибра. Планируется достичь показателей начальной скорости полета пули 480 м/с при массе пули 7 г. При этом кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 см.

Ранее ЦНИИТочмаш уже разработал серию патронов с высоким убойным действием. Среди них - 9-миллиметровый патрон с пулей с пластмассовым сердечником (9х18 мм, индекс СП7) и 9-миллиметровый пистолетный патрон с пулей высокого поражающего действия (9х21 мм, индекс СП12), принятые на вооружение различных силовых ведомств России.