День защитника Отечества на боевых постах встретят 6 тыс. военнослужащих РВСН

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 6 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения РФ встретят День защитника Отечества 23 февраля на боевых постах. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"День защитника Отечества на боевых постах встретят 500 боевых расчетов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Военнослужащие несут дежурство в постоянной готовности к выполнению боевых задач. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Ритуалы заступления на боевое дежурство в РВСН проводятся по вторникам и пятницам. Зачитывается приказ, в котором звучат, в частности, слова "для выполнения боевой задачи особой государственной важности на боевое дежурство заступить!".