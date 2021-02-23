Северный флот произвел "Выстрел памяти" в Мурманске в честь защитников Отечества

МУРМАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Памятный выстрел произвели военнослужащие Северного флота от мемориала Защитникам Советского Заполярья в Мурманске в память о погибших воинах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Северного флота.

"В полдень в городе-герое Мурманске возле мемориала Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны был выполнен памятный выстрел в честь погибших бойцов Карельского фронта и Северного флота, разгромивших фашистов на Кольском Севере", - сообщили на флоте.

Командование флотом, руководство области и города Мурманска, а также военнослужащие Мурманского территориального гарнизона возложили венки и цветы к мемориалу, состоялся памятный митинг.

"Несмотря на то, что фашист не вошел в Мурманск благодаря героической обороне, город Мурманск был сожжен дотла - более 180 тыс. бомб было выпущено по городу. И в этот момент ни рыбаки, ни порт не останавливали свою работу, обеспечивая фронт всем самым необходимым. Ну и потом, как мы знаем, наши люди, наши солдаты освободили и Заполярье, и своих соседей", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая с поздравлением на митинге.

На флоте уточнили, что памятные мероприятия с выносом боевых знамен в День Защитника Отечества прошли во всех военных гарнизонах, на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота были подняты военно-морские флаги и флаги расцвечивания. В главной базе флота Североморске состоялась строевая прогулка войск гарнизона в сопровождении военного оркестра по центральной улице города, командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и военнослужащие флота возложили венки и цветы к памятнику Воинам-североморцам, героическим защитникам Заполярья, и почтили память павших героев минутой молчания.

Отмечается, что в 22 часа в Мурманске и Североморске состоится праздничный салют и фейерверк. В честь Дня защитника Отечества будут выполнены по 30 выстрелов из семи орудий. Всего на салют и фейерверк выделено 615 фейерверочных изделий калибра 105 и 125 мм.

Об акции "Выстрел памяти"

На территории Мурманской области патриотическая акция "Выстрел памяти" проводится впервые. Инициатива ее проведения в городе-герое Мурманске принадлежит межрегиональной патриотической общественной организации "Сталинградский призыв", ее поддержали регионом и Северный Флот, который взял на себя обязательства по организации подготовки почетного караула, подготовки орудия и производства холостого выстрела.