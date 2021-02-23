В Минобороны РФ сообщили, что боевики в Сирии блокируют работу пунктов пропуска в Идлибе

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Боевики в Сирии запрещают мирным жителям покидать территорию идлибской зоны деэскалации и земли подконтрольные вооруженным силам Турции, через открытые пункты пропуска. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии (входит в Минобороны России) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Он напомнил, что 22 февраля начали работу пункты пропуска Серакаб, Мизназ и Абу-Азейдин, чтобы мирные сирийцы могли покинуть идлибскую зону деэскалации и территорию, подконтрольную ВС Турции. "Боевики радикальных вооруженных формирований блокируют работу пунктов пропуска, запрещая местным жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию под угрозой применения оружия, а также ареста", - отметил Сытник во время брифинга во вторник.

По словам замруководителя центра, неспособность подразделений вооруженных сил Турции обеспечить безопасность граждан в коридорах выхода усугубляет положение мирного населения, которое страдает от недостатка квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за санкций США.

"Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командование турецких войск, осуществляющих контроль над территориями на северо-западе Сирии, проявить принципиальность в выполнении взятых на себя обязательств и обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих воспользоваться пунктами пропуска", - добавил Сытник.