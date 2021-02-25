В Дамаске прошел концерт по случаю российского Дня защитника Отечества

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Концерт по случаю Дня защитника Отечества состоялся в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Дамаске. Об этом рассказал ТАСС в четверг директор РЦНК Николай Сухов.

"Концерт состоял из двух частей. В первой половине выступила певица Юта (Анна Осипова), а во второй - ансамбль песни и пляски Северного флота", - рассказал Сухов.

"Представление длилось около двух часов и очень понравилось публике. Певица Юта, которая до этого уже не раз была в Сирии, исполнила как песни собственного сочинения, так и известные композиции из фильмов, - отметил Сухов. - Очень тепло гости вечера встретили ансамбль песни и пляски Северного флота, исполнивший такие известные композиции, как "Очи черные", "Порушка-параня", "Калинка-малинка", "Подмосковные вечера", "Яблочко" и другие".

По словам директора РЦНК, "на концерт пришли российские соотечественники, сирийские выпускники советских и российских вузов, слушатели курсов русского языка РЦНК, дипломаты посольства РФ в Дамаске". "Собравшаяся в зале публика очень горячо встретила артистов, подпевала, громко хлопала и долго их не отпускала. Это был самый грандиозный концерт на сцене РЦНК по меньшей мере за десять лет", - добавил он.

"Особо хочется поблагодарить командование российской группировки войск в Сирии, Центр примирения враждующих сторон, Министерство туризма САР (Сирийской Арабской Республики, полное название Сирии - прим. ТАСС), сотрудников и волонтеров РЦНК за организацию праздника", - подытожил Сухов.