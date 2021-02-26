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Почти 40 самолетов и беспилотников вели разведку у границ России за прошедшую неделю

По данным газеты "Красная звезда", нарушений воздушного пространства страны не допущено

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 37 летательных аппаратов иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 28 самолетов-разведчиков и девять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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