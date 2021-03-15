Московская конференция по международной безопасности пройдет в июне

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Подготовка к Московской конференции по международной безопасности уже ведется, мероприятие пройдет в июне. Об этом сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

"В 2021 году Московская конференция по международной безопасности состоится в июне - в настоящее время к ней ведется активная подготовка", - сказал Кшимовский в интервью газете "Красная звезда" к 70-летию ГУ МВС.

Как уточнил генерал-лейтенант, штаб подготовки конференции немногочисленный, однако все специалисты, входящие в него, профессионалы.

"В Московской конференции участвует значительное число первых лиц военных ведомств государств, представляющих различные регионы. Форум предоставляет уникальные условия для ознакомления с максимально широким спектром экспертных взглядов на региональные вызовы и угрозы", - добавил Кшимовский.

Конференция имеет важное значение для безопасности мирового сообщества. В повестку форума обычно выносятся вопросы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность. Отдельные пленарные заседания традиционно посвящены обмену мнениями по вопросам современных военных угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Как правило, обсуждаются вопросы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.

В прошлом году конференция не проводилась, она была перенесена на 2021 год в связи с ситуацией с коронавирусом.