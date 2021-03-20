Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Построенное на "Северной верфи" судно тылового обеспечения (СТО) "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания. Об этом в субботу сообщила представитель предприятия Ольга Данилевская.

"Все швартовные удостоверения судна закрыты. 13-я бригада строящихся/ремонтирующихся кораблей и судов дала разрешение приступить к заводским ходовым испытаниям, сегодня СТО "Всеволод Бобров" проекта 23120 вышло на испытания", - сказала она.

По ее словам, эти испытания в Балтийском море продлятся около месяца. На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В апреле сдаточная команда и моряки должны перейти к государственным испытаниям.

"Всеволод Бобров" - второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно "Эльбрус" вступило в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. По результатам эксплуатации головного заказа проект 23120 доработан. В частности, усовершенствованы системы связи и навигации. Судно проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.