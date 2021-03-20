{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания

Все швартовные удостоверения судна закрыты, сообщила представитель "Северной верфи" Ольга Данилевская
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" ПАО СЗ "Северная верфь"
Описание
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров"
© ПАО СЗ "Северная верфь"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Построенное на "Северной верфи" судно тылового обеспечения (СТО) "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания. Об этом в субботу сообщила представитель предприятия Ольга Данилевская.

"Все швартовные удостоверения судна закрыты. 13-я бригада строящихся/ремонтирующихся кораблей и судов дала разрешение приступить к заводским ходовым испытаниям, сегодня СТО "Всеволод Бобров" проекта 23120 вышло на испытания", - сказала она.

По ее словам, эти испытания в Балтийском море продлятся около месяца. На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В апреле сдаточная команда и моряки должны перейти к государственным испытаниям.

"Всеволод Бобров" - второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно "Эльбрус" вступило в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. По результатам эксплуатации головного заказа проект 23120 доработан. В частности, усовершенствованы системы связи и навигации. Судно проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Теги
Россия
Под Ульяновском состоялась церемония закрытия миротворческих учений России и Белоруссии
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники
Читать полностью