Воинские должности юристов появятся в соединениях и командованиях Вооруженных сил

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Воинские должности юристов появятся в соединениях, объединениях, а также в командованиях родов войск и главных командованиях видов Вооруженных сил. Об этом в понедельник в газете "Красная звезда" сообщил начальник Юридической службы Вооруженных сил России Олег Безбабнов.

"Министром обороны принято решение о включении воинских должностей юридического профиля в войсковом звене "соединение - объединение", а также в главных командованиях видов и командованиях родов войск Вооруженных сил, управлениях флотов и региональных управлениях правового обеспечения", - заявил Безбабнов.

До настоящего времени юридические должности в таких армейских звеньях как правило замещались гражданским персоналом либо государственными гражданскими служащими.

Потребность в возвращении военных юристов в категорию военнослужащих возникла в том числе из-за возросшей необходимости юридического обеспечения войск в условиях боевых действий и миротворческих операций. "Более 80% офицеров юридической службы получили опыт исполнения обязанностей помощников командиров по правовой работе в условиях выполнения специальных задач и миротворческих операций. Это еще раз подтверждает необходимость наличия у должностных лиц юридической службы опыта военной службы, знаний международного гуманитарного права, военной администрации, готовности несения службы как на территории России, так и за ее пределами", - отметил начальник Юридической службы ВС РФ.

Возможную нехватку юридических кадров предполагается восполнить в том числе за счет выпускников гражданских юридических вузов. "Полагаю возможным рассматривать в качестве кадрового потенциала и выпускников ведущих юридических вузов страны без военной подготовки, но после усвоения минимума общевоенных дисциплин в рамках дополнительного профессионального образования на базе вузов Минобороны", - сообщил Безбабнов.