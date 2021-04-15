Российские инспекторы проверят военный объект в Германии в рамках Венского документа

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская группа инспекторов посетит военный объект на территории Германии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта на территории Германии. Посещение по оценке будет проводиться 15 апреля 2021 года в течение одного дня", - сказал Рыжков.

По словам начальника центра, инспекторы посетят объект в месте его обычного расположения мирного времени. "На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - добавил он.

Рыжков напомнил, что оценка проводится для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.