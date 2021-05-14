В Вооруженных силах России создали многофункциональную кадровую систему

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны, которая тесно увязана с военно-патриотической работой, создана в Вооруженных силах РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Те проекты, те программы, которые ведет Министерство обороны, вооруженные силы в этом направлении, - они все взаимоувязаны", - сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

В частности, говоря о создании военно-учебных центров в высших учебных заведениях, он отметил, что это поручение было дано президентом России на основании инициативы Министерства обороны - "сделать так, чтобы студенты могли проходить службу без отрыва от учебы". Делается большая работа, чтобы во всех вузах, в которых для этого будет создана соответствующая база, открыть военные учебные центры, чтобы молодые люди могли спокойно отслужить без отрыва от учебы и по окончании учебы получить военный билет, сказал министр.

Замминистра обороны Николай Панков доложил на совещании, что военные учебные центры будут организованы более чем в 500 вузах РФ. Руководители Якутии и Коми в этой связи попросили Минобороны содействовать в создании таких центров и в их регионах. "Обязательно поможем", - сказал Шойгу и поставил задачу командованию Восточного военного округа, Тихоокеанского флота, ДОСААФ оказать всю необходимую помощь.

В этом же ряду единой системы образовательного и воспитательного процессов - создание научных рот. Когда лучшие выпускники из ведущих вузов страны приходят в армию, а также научно-производственных и спортивных рот, где одаренные ребята могут без отрыва от профильной деятельности проходить военную службу, сказал Шойгу. Связаны с этим процессом, сказал министр, и движение "Юнармия", и создающиеся в стране центры военно-патриотического воспитания "Авангард".

"По линии Юнармии также идет очень большая работа. Мы ее тоже не выпускаем из своего внимания. У нас уже больше 800 тыс. юнармейцев по всей стране. На сегодняшний день это самое массовое детско-юношеское движение в стране", - отметил Шойгу. Что касается центров "Авангард", то, как доложил на совещании замминистра обороны Андрей Картаполов, до конца года они будут созданы в 49 регионах. Шойгу поставил командованию военных округов, флотов, ВДВ, ВКС, РВСН ряд задач для оказания помощи в развитии центров "Авангард".