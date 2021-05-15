Авиашоу в честь 30-летнего юбилея АГВП "Стрижи" и "Русские витязи" прошло в Кубинке

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Масштабное авиашоу и праздничный концерт в честь 30-летия пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" прошли в субботу в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

За гранью дозволенного летают только наши истребители. "Русские витязи" о виражах в небе

"Пилотажные группы "Беркуты", "Реакторы", "Первый самолет" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина, а также сами юбиляры показали пилотаж на высотах от 50 до 1 500 метров на авиашоу в честь 30-летия "Стрижей" и "Русских витязей", - сказали в пресс-службе.

Зрители смогли услышать поздравление Капаниной во время ее выступления в воздухе: в этот момент радиопереговоры летчицы были выведены на колонки на поле.

Свою программу зрителям также показали экипажи пилотажной группы "Беркуты", которые на вертолетах Ми-28Н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках "пеленг", "треугольник", "стрела", "ромб", а также одиночный пилотаж.

Авиашоу открыл концерт на площадке, организованной радиостанцией "Наше радио".

Достижения "Стрижей" и "Русских витязей"

Летчики "Русских витязей" выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета данного типа. Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая петля Нестерова, синхронные "бочки", парный "колокол", "зеркало", "коробочка", "ухо", "горка", роспуск "фонтан", роспуск "тюльпан" и многие другие.

"Основное достижение авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские витязи" - освоение новой авиационной техники. Мы получили восемь самолетов Су-30СМ и восемь самолетов Су-35С", - сказал журналистам начальник Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, командир пилотажной группы "Русские витязи" Андрей Алексеев.

Впервые в ходе открытого воздушного показа "Стрижи" продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на самолетах МиГ-29 в составе девяти самолетов. "Такой комплекс в едином строю выполняется впервые в истории пилотажных групп в составе девяти самолетов одной группы", - подчеркнул Алексеев.

В свою очередь заместитель начальника Центра показа авиационной техники по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин рассказал, что здоровая конкуренция между группами заставляет летчиков постоянно совершенствоваться. "Конкуренция, конечно же, есть. Наши пилотажные группы дружат, но при этом здоровая конкуренция присутствует, и это является двигателем вперед", - подчеркнул он.