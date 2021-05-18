Новейший ударный вертолет Ми-28НМ примет участие в летной программе МАКС-2021

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новейший ударный вертолет Ми-28НМ примет участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в Жуковском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Модернизированный "Ночной охотник" примет участие в групповом пролете российской вертолетной техники, а также выполнит программу демонстрационного полета с элементами сложного пилотажа, применимыми в реальном воздушном бою", - проинформировали в холдинге.

Как сообщил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, Ми-28НМ примет участие в МАКС-2021 в новом для себя качестве серийной машины. "Безусловно, вертолеты лучше всего смотрятся именно в небе, и я уверен, что выдающиеся летные характеристики модернизированного "Ночного охотника" будут по достоинству оценены не только специалистами, но и всеми зрителями и гостями авиасалона", - приводит пресс-служба его слова.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, наработки по Ми-28НМ будут встраиваться в экспортную версию винтокрылой машины. "Наработки по Ми-28НМ в будущем будут внедряться и в его экспортную версию, к которой проявляют высокий интерес как наши традиционные заказчики, такие как страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнеры, ведь экспортная версия вертолета уже подтвердила высокую надежность", - привели в пресс-службе слова Мантурова.

Контракт на поставку Минобороны РФ 98 ударных вертолетов Ми-28НМ до конца 2027 года был подписан в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Модернизированные "Ночные охотники" производятся на предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России". В 2020 году Министерству обороны РФ была поставлена первая серийная партия Ми-28НМ.