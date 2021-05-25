"Ценой жизни доказал, что значит быть русским офицером". О Герое России Михаиле Малофееве

"Я в свое время передавал Михаилу Юрьевичу наш замечательный 134-й гвардейский мотострелковый полк. Генерал Малофеев — яркий представитель советского, российского воинства. Во время чеченской кампании он не пощадил свою жизнь, понимая, насколько опасно было подниматься в атаку, которая до этого захлебнулась несколько раз. Поднял своих солдат и офицеров, ценой своей жизни доказал, что значит российский генерал, российский офицер", — вспоминает командир 134-го полка до 1995 года, полковник запаса Алексей Лавриненко.

Полковник запаса Сергей Новиков (в прошлом — начальник штаба 134-го полка) также отмечал среди характерных черт Малофеева умение принимать важнейшие решения.

"Он был настоящим командиром, не боявшимся брать ответственность на себя. Абсолютным трудягой, который никогда ни на кого не перекладывал свою работу. Делал ее до конца с настойчивостью, достойной подражания. При этом, например, во время проверок мог спать всего по два-три часа в сутки. Побольше бы таких офицеров в армии в любое время", — отмечает он.

По стопам предков

Михаил Малофеев родом из города Находки Приморского края. Среднюю школу он закончил в городе Ломоносове Ленинградской области, затем поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова, которое окончил в 1977 году.

Прошел путь от солдата до генерал-майора, служил командиром взвода, роты, начальником штаба батальона. Проходил службу в Группе советских войск в Германии, Закавказском, Туркестанском, Ленинградском военных округах.

В 1999 году был назначен заместителем командующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа по боевой подготовке. По прибытии во Владикавказ сразу был направлен в район боевых действий, где являлся заместителем командующего группировкой федеральных войск "Запад" в Чеченской Республике.

Военным Михаил Малофеев решил стать еще школьником, в девятом классе, — был вдохновлен примерами деда и прадеда. По воспоминаниям родственников, будущий Герой России "не видел для себя иного пути".

В детстве, как рассказала двоюродная сестра Малофеева Светлана Беляева, он много читал. Любимой книгой, затертой до ветхости, которую он знал почти наизусть, был роман "Спартак" Рафаэлло Джованьоли. К ней Михаил любил рисовать иллюстрации, а потом и лепил из пластилина гладиаторов, азартно в них играя и привлекая к этому даже сестер.