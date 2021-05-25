"Ценой жизни доказал, что значит быть русским офицером". О Герое России Михаиле Малофееве

"Я в свое время передавал Михаилу Юрьевичу наш замечательный 134-й гвардейский мотострелковый полк. Генерал Малофеев — яркий представитель советского, российского воинства. Во время чеченской кампании он не пощадил свою жизнь, понимая, насколько опасно было подниматься в атаку, которая до этого захлебнулась несколько раз. Поднял своих солдат и офицеров, ценой своей жизни доказал, что значит российский генерал, российский офицер", — вспоминает командир 134-го полка до 1995 года, полковник запаса Алексей Лавриненко.
Полковник запаса Сергей Новиков (в прошлом — начальник штаба 134-го полка) также отмечал среди характерных черт Малофеева умение принимать важнейшие решения.
"Он был настоящим командиром, не боявшимся брать ответственность на себя. Абсолютным трудягой, который никогда ни на кого не перекладывал свою работу. Делал ее до конца с настойчивостью, достойной подражания. При этом, например, во время проверок мог спать всего по два-три часа в сутки. Побольше бы таких офицеров в армии в любое время", — отмечает он.
По стопам предков
Михаил Малофеев родом из города Находки Приморского края. Среднюю школу он закончил в городе Ломоносове Ленинградской области, затем поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова, которое окончил в 1977 году.
Прошел путь от солдата до генерал-майора, служил командиром взвода, роты, начальником штаба батальона. Проходил службу в Группе советских войск в Германии, Закавказском, Туркестанском, Ленинградском военных округах.
В 1999 году был назначен заместителем командующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа по боевой подготовке. По прибытии во Владикавказ сразу был направлен в район боевых действий, где являлся заместителем командующего группировкой федеральных войск "Запад" в Чеченской Республике.
Военным Михаил Малофеев решил стать еще школьником, в девятом классе, — был вдохновлен примерами деда и прадеда. По воспоминаниям родственников, будущий Герой России "не видел для себя иного пути".
В детстве, как рассказала двоюродная сестра Малофеева Светлана Беляева, он много читал. Любимой книгой, затертой до ветхости, которую он знал почти наизусть, был роман "Спартак" Рафаэлло Джованьоли. К ней Михаил любил рисовать иллюстрации, а потом и лепил из пластилина гладиаторов, азартно в них играя и привлекая к этому даже сестер.
Через много лет, став уже командиром 134-го мотострелкового полка, Малофеев запомнился сослуживцем отменной боевой подготовкой и стремлением научить бойцов всему, что так хорошо умел делать сам.
"Один из самых ярких моментов моей службы с Михаилом Юрьевичем — это наше с ним одновременное, с разницей всего в две недели, прибытие в полк, я — "замполитом", он — командиром. И буквально сразу, в октябре, мы начали сдавать итоговую проверку. Тут я и увидел человека, который берет на себя всю полноту ответственности так, как будто он готовил подчиненных к этому экзамену как минимум весь учебный год, — рассказал заместитель командира 134-го гвардейского полка по воспитательной работе с 1994 года (сейчас полковник запаса) Сергей Петрович Летов. — И хотя годы были сложные, боевая подготовка в полку велась практически круглосуточно, он сам был отлично подготовлен в боевом отношении и всегда принимал все меры, чтобы многому научить своих подчиненных. Думаю, что в последние часы своей жизни он не мог поступить иначе".
Последний бой
Утро 17 января 2000 года выдалось туманным, была очень плохая видимость, говорит председатель Совета Героев СССР, Героев России и полных кавалеров ордена Славы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Геннадий Фоменко, который в то время был командиром 21-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск РФ, участвовал в боевой операции вместе с Малофеевым.
Именно в этот день российские войска после масштабной подготовки начали штурм Грозного.
Задача была не из легких — боевики хорошо подготовились к сопротивлению: заблаговременно были созданы рубежи обороны, назначены командующие этих рубежей, направлений, и оборона готовилась заблаговременно.
"У боевиков уже был опыт по первой кампании. На территории Грозного было много бомбоубежищ, построенных в советское время, атомных убежищ — все это было активно привязано к рубежам обороны. Потому что они понимали, имея опыт, что наступление начнется с мощной артиллерийской, авиационной подготовки, с огневых ударов — в этот период не укроешься в разрушенном здании, надо было где-то прятаться. Поэтому все рубежи обороны были привязаны к этим укрытиям, которые позволили им оказывать активное сопротивление", — говорит Фоменко.
На вооружении боевиков были танки, боевые машины пехоты, гаубицы, минометы, имелись склады с оружием и боеприпасами. "У них было все тактическое оружие мотострелковой дивизии — это было полноценное военное формирование", — отметил генерал-майор.
В ходе операции по захвату комплекса зданий с западной части Грозного 17 января боевики оказали упорное сопротивление российским военнослужащим: один человек погиб, еще 15 были ранены. Наступление пришлось остановить. Об этом пишут в своей книге "Грозный. Особый район" Валерий Журавель и Александр Лебедев (Фоменко тоже принимал участие в подготовке этой книги и считает ее достоверной документальной реконструкцией событий).
Около 13:00 мск того дня на пункт оперативной группы "Запад" прибыл командующий группировкой особого района г. Грозный генерал-лейтенант Владимир Булгаков, который остался недоволен действиями штурмовых отрядов. Тогда Малофеев, проявив мужество и самоотверженность, решил показать пример бойцам, как оказалось — последний.
Вскоре после отбытия Булгакова он в сопровождении начальника артиллерии 276-го мотострелкового полка, своего адъютанта, личного связиста и командира отделения артиллерийской разведки возглавил роту 674-го полка и пошел на штурм здания, находящегося перед фронтом.
Как позже сообщил адъютант, Малофеев на боевой машине пехоты выдвинулся в район комплекса зданий, где шел бой. На месте генерал приказал командиру подразделения готовить роту к атаке. В первой тройке в здание вошли сам генерал, начальник артиллерии 276-го полка и радиотелефонист, за ними — командир роты, два солдата и адъютант.
Бандиты пропустили обе группы в дом, а остальных бойцов (около 40 человек) отсекли огнем с трех сторон. В ходе перестрелки Малофеев и радиотелефонист были убиты выстрелами в голову. Остальным удалось спастись.
Вечная память Герою
Генерал-майор Михаил Малофеев 28 января 2000 года был похоронен с воинскими почестями на Никольском кладбище Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга, рядом с солдатами и офицерами, погибшими на Кавказской войне XIX века. Воздать ему почести прибыли исполняющий обязанности президента России Владимир Путин, министр обороны Игорь Сергеев.
Немного позже, 9 февраля 2000 года, указом и. о. президента России за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, Малофееву было посмертно присвоено звание Героя России.
"Золотую Звезду" Героя России Владимир Путин передал вдове генерала Светлане Малофеевой 23 февраля 2000 года в Большом Кремлевском дворце в Москве.
Школа в Ломоносове, которую Михаил Малофеев окончил в 1973 году, теперь носит его имя. В ней открыта Комната боевой славы Героя России генерал-майора Малофеева.
25 мая 2006 года к 50-летию со дня рождения генерала на здании школы установлена мемориальная доска. В 2014 году "Почта России" выпустила почтовую марку, посвященную Малофееву.
16 января 2017 года в рейс вышел электропоезд ЭТ2М-051 имени Героя России Михаила Малофеева.
В сентябре 2020 года военнослужащие гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, установили генералу памятник у здания, где находился его рабочий кабинет.
Олег Павленко