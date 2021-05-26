Военные инженеры проведут в Подмосковье Международную конференцию по разминированию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило о проведении в Московской области на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" 26-27 мая 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам. Она пройдет под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

Для участия в мероприятии приглашены представители инженерных войск порядка 80 государств, федеральных органов исполнительной власти, а также официальные лица 10 международных организаций.

"В первый день конференции специалисты поделятся опытом работы в области разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что в ходе конференции будут продемонстрированы возможности Международного противоминного центра ВС РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, представлены образцы средств инженерного вооружения, применяемые при выполнении задач по очистке местности от взрывоопасных предметов в различных условиях.