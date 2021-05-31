Российские курсанты РХБЗ установили мировой рекорд на Всеармейском конкурсе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские курсанты с мировым рекордом завершили этап Всеармейского конкурса АрМИ "Безопасная среда", который проходил среди лучших экипажей радиационной, химической разведки на полигоне Песочное в Ярославской области. Победители будут представлять Вооруженные силы РФ на международном этапе армейских международных игр "Безопасная среда" в Китае в августе 2021 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ.

"Впервые на этапе "Индивидуальная гонка" курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко установили мировой рекорд и преодолели трассу полигона быстрее, чем это делали в предыдущие годы военнослужащие Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Северной и Юго-Восточной Африки, а также стран СНГ", - говорится в сообщении.

Конкурс "Безопасная среда" состоит из трех этапов: индивидуальной гонки, огневой подготовки и эстафеты, в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку.