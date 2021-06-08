Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе "Дагдизель"

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил во вторник завод "Дагдизель", где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

В рамках ГОЗ главными направлениями в деятельности завода являются разработка и изготовление морского подводного оружия для ВМФ, промышленных и судовых дизельных двигателей, дизель-электростанций морского и сухопутного назначения.

Генеральный директор предприятия Владимир Дудчак доложил главе военного ведомства о перспективных планах по реорганизации производственных мощностей завода. Он провел экскурсию по цехам, во время которой рассказал о выпускаемой продукции. Министру продемонстрировали процесс изготовления, а также готовые изделия.

Гендиректор завода отметил, что руководство предприятия держит на контроле вопросы выполнения ГОЗ, а также повышения эффективности всех производственных процессов при выполнении госзаказов.

Шойгу предложил руководству завода "Дагдизель" трудоустраивать жен военнослужащих. "Мы серьезные финансовые средства вкладываем в работу вашего предприятия - более 3 млрд рублей. Поэтому просим вас и руководство республики обратить внимание на вопрос трудоустройства жен наших военнослужащих", - сказал Шойгу Дудчаку.

В свою очередь гендиректор доложил главе военного ведомства, что предприятие полностью выполняет гособоронзаказ как по производству новых изделий, так и по регламенту и продлению сроков эксплуатации ранее произведенных. Он также провел экскурсию по цехам, во время которой рассказал о выпускаемой продукции, а также о ближайших планах развития предприятия. Министру обороны продемонстрировали процесс изготовления продукции, выпускаемой предприятием для ВС РФ, а также готовые изделия.

Гендиректор завода отметил, что руководство предприятия держит на контроле вопросы выполнения ГОЗ, а также повышения эффективности всех производственных процессов при выполнении госзаказов.

АО "Завод "Дагдизель" - одно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. Входит в состав АО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", в 2015 году предприятие вошло в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".