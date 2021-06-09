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Совместные учения спецназа ЦВО и Узбекистана стартовали в Красноярском крае

Все участники учения обеспечены российским горным снаряжением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) и Узбекистана приступили к совместным учениям в Красноярском крае. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"В Красноярском крае стартовали совместные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан. Командирам групп специального назначения был вручен приказ на выполнение боевого задания", - говорится в сообщении.

На первом этапе военнослужащие должны преодолеть скальные участки, а также поднять и спустить различными способами условно пострадавшего на сложном скальном рельефе горного массива Западный Саян, эвакуировать его с помощью вьючных животных. Все участники учения обеспечены российским горным снаряжением.

Совместные тактико-специальные учения подразделений специального назначения ЦВО и Республики Узбекистан проводится с 8 по 11 июня. В ходе его проведения участники обменяются опытом, знаниями и навыками в решении поставленных задач.

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УзбекистанРоссияКрасноярский край
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