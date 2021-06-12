Моряки Балтийского флота отметили День России торжественными построениями на кораблях

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Военные моряки отметили День России на главной базе Балтийского флота в самом западном городе страны - Балтийске в Калининградской области торжественными построениями на палубах боевых кораблей и поднятием Государственного флага РФ и флагов расцвечивания. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы флота Роман Мартов.

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"В соединениях и воинских частях Балтийского флота празднование началось с торжественного построения. На боевых кораблях подняты Государственный флаг Российской Федерации и флаги расцвечивания. Состоялись торжественные построения экипажей на верхних палубах кораблей. С поздравлениями к личному составу обратились представители командования флотом, командиры соединений и воинских частей, а наиболее отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу вручили награды, ценные подарки и почетные грамоты", - рассказал собеседник агентства.

Моряки Балтийского флота также почтили память воинов, погибших при высадке десанта на косу Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса), которая проводилась в апреле 1945 года.

У братской могилы в поселке Коса состоялось возложение венков и цветов и торжественно-траурный митинг. Представители командования флотом, ветераны войны и военной службы приняли участие в открытии закладного камня на "Аллее Славы", где в память о 27 Героях Советского Союза, принимавших участие в высадке, посадили 27 саженцев деревьев.

После открытия "Аллеи Славы" представители военно-патриотических клубов Калининградской области провели историческую реконструкцию, в которой были отражены моменты десантной операции 26 апреля 1945 года. Завершились памятные мероприятия праздничным концертом агитбригады Дома офицеров Балтийского гарнизона.

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии ко Дню России исполнили гимн РФ в сопровождении военного оркестра у мемориала "Памятник 1 200 гвардейцам" - героям штурма Кенигсберга в апреле 1945 года. В акции приняли участие более 200 военнослужащих. Они также почтили память советских солдат и офицеров, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и возложили к мемориалу цветы.

История страны в музейных экспонатах

Калининградский областной историко-художественный музей приурочил ко Дню России выставку "Реликвии и шедевры Государственного исторического музея" из фондов Государственного исторического музея (ГИМ) в Москве. "Представлены лучшие памятники из всех фондовых коллекций ГИМ, они дают возможность получить углубленное представление об эпохальных событиях (от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны) и выдающихся деятелях XII-XX вв. - князьях, царях, императорах, полководцах, представителях высшей аристократии, подвижниках и иерархах Русской православной церкви, исследователях, писателях и художниках", - сообщили в калининградском музее.

В экспозиции можно увидеть рукопись "Повести временных лет" в составе Владимирского летописца 50-х годов XVI в., грамоту императора Священной Римской империи Франца I генерал-поручику графу Григорию Григорьевичу Орлову на княжеское Священной Римской империи достоинство и герб 1763 года, письмо генерал-поручика А. В. Суворова светлейшему князю Г. А. Потемкину с просьбой определить его командующим какой-либо дивизиею и с характеристикой своей службы 10 декабря 1784 года, подлинник письма Иммануила Канта немецкому философу Иоганну Готфриду Карлу Кизеветтеру 25 марта 1790 года, портрет великой княгини Александры Федоровны 1810-х годов работы итальянского живописца Александра Молинари, автопортрет ученика 10-го класса средней школы № 21 г. Калининграда, будущего космонавта Алексея Архиповича Леонова. Всего на выставке будет представлено 202 экспоната, сообщили в калининградском музее.