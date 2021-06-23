Эксперт: пандемия коронавируса показала нехватку медперсонала во всем мире

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала нехватку медицинского персонала по всему миру. Об этом заявил в среду начальник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков на Московской конференции по международной безопасности.

"Связанные с ковидом перебои в оказании медико-санитарной помощи могут привести к всплеску других инфекционных заболеваний. Пандемия также ярко демонстрирует нехватку медицинского персонала во всем мире. Она также подчеркивает и показывает необходимость повышения готовности системы общественного здоровья", - сказал он.

По словам Крюкова, пандемия, которая охватила мир, может свести на нет достигнутый прогресс в деле снижения материнской и детской смертности. Так, вызванный коронавирусом кризис нарушил деятельность по вакцинации детей, затруднено оказание медицинской помощи тяжелобольным с неинфекционными заболеваниями.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 178,8 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 350 919 случаев заражения, выздоровели 4 889 450 человек, умерли 130 347. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.